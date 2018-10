Sytuacja Ekstra 11.10 – Pierwsze koty za płoty

Kto zawiódł, a kto pozytywnie zaskoczył w pierwszej kolejce? Co piszczy w Energa Basket Lidze? W najnowszym odcinku podcastu „Sytuacja Ekstra” gościem Bartka Bieleckiego i Jacka Mazurka jest Karol Wasiek z portalu Sportowe Fakty.

To już 3. odcinek, III sezonu, popularnego podcastu „Sytuacja Extra”. Skoro sezon 2018/19 Energa Basket Ligi oficjalnie rozpoczęty, pora na pierwsze podsumowania i omówienia.

W nagraniu wystąpili:

Bartek Bielecki, @bart__92

Jacek Mazurek, @Puls Basketu, PolskiKosz.pl

Karol Wasiek, @K_Wasiek, SportoweFakty.pl

