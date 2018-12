Sytuacja Ekstra – 13.12 – To już jedna trzecia sezonu!

Stelmet, Polpharma i dużo więcej… W najnowszym odcinku podcastu o Energa Basket Lidze, Bartosz Bielecki i Jacek Mazurek goszczą Grzegorza Szybienieckiego, by podsumować ostatnie wydarzenia na koszykarskich parkietach.

Co wydarzyło się na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki w ostatniej kolejce? Jak wygląda krajobraz EBL na jednej trzeciej sezonu? Na które mecze zwrócić szczególną uwagę w najbliższym tygodniu.

Na te pytania w najnowszym magazynie dźwiękowym o Energa Basket Lidze, odpowiadają:

Bartosz Bielecki, @bart_92

Jacek Mazurek, @k44wy3p52

Grzegorz Szybieniecki, @szyb

Zapraszamy do odsłuchu!

