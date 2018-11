Sytuacja Ekstra – 14.11 – Raport Transferowy

W najnowszym odcinku podcastu o Energa Basket Lidze, Bartosz Bielecki i Jacek Mazurek łączą się z Karolem Waśkiem z WP SportoweFakty, aby porozmawiać o aktualnych zmianach kadrowych w klubach koszykarskiej ekstraklasy.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

W odcinku przede wszystkim o ostatnich transferach w Energa Basket Lidze. Co do swoich nowych zespołów wniosą Aaron Broussard, Nemanja Jaramaz i Michael Umeh?

Karol Wasiek zdradza też plany transferowe pozostałych drużyn, a na koniec podcastu pojawia się dyskusja o największych zaskoczeniach tego sezonu. Tym negatywnym, czyli AZS Koszalin i pozytywnym – Polpharmie Starogard Gdański.

W nagraniu wystąpili:

Bartek Bielecki, @bart__92

Jacek Mazurek, @Puls Basketu, PolskiKosz.pl

Karol Wasiek, @K_Wasiek, SportoweFakty.pl

Zapraszamy do odsłuchu!

Poprzedni odcinek podcastu „Sytuacja Ekstra”, pt. „Widziane z Zielonej Góry” znajdziesz TUTAJ >>

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>