Sytuacja Ekstra -16.04 – Co przeraża faworytów?

Dlaczego rywalizacja o 1. miejsce po rundzie zasadniczej okazuje się wyścigiem żółwi? Kto jest najbardziej zagrożony spadkiem z PLK? Czas na najnowszy podcast o koszykarskiej ekstraklasie!

W najnowszym magazynie dźwiękowym o Energa Basket Lidze, odpowiadają:

Bartosz Bielecki, @bart_92

Jacek Mazurek, @k44wy3p52

Grzegorz Szybieniecki, @szyb



Zapraszamy do odsłuchu!

Ramowy plan:

2:40 Arka Gdynia

6:30 Polski Cukier Toruń

13:45 Stelmet Enea BC Zielona Góra

17:45 Anwil Włocławek

20:25 Anwil Włocławek vs Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski i układ sił przed play offs

27:30 Aktualizacja sytuacji zespołów walczących o utrzymanie.

