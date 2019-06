Sytuacja Ekstra – 18.06 – Zróbmy sobie galę

Sezon bez gali, zwłaszcza tak ciekawy, byłby nieważny! W ostatnim odcinku podcastu „Sytuacja Ekstra” w tym sezonie, Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki organizują własną, alternatywną galę Energa Basket Ligi.

Sezon 2018/2019 Polskiej Ligi Koszykówki dobiegł końca, a wraz z nim trzeci sezon Sytuacji Ekstra. Żegnamy się jednak wystrzałowo – organizując konkurencyjną (wobec polsatowskiej) galę EBL. A w niej równie absurdalne kategorie nagród, wyszukane poczucie humoru i najwyższej klasy przerywniki muzyczne. Zapraszamy na godzinę rozrywki z najlepszą koszykówką w Polsce.

Ramówka:

2:00 Hejt Grzegorza Szybienieckiego za Finały (im. Roba Lowery’ego i Dejana Mihevca)

5:45 Największe rozczarowanie

10:15 Największe zaskoczenie pozytywne

12:30 Najlepszy transfer

18:15 Najgorszy transfer

22:15 Najlepsza inicjatywa

25:10 Największy absurd

PRZERWA MUZYCZNA I

28:30 Największy wygrany

32:15 Największy przegrany

36:20 Największy choke

38:00 Największy powrót

40:45 Najgorsza decyzja

43:30 Najlepsza decyzja

PRZERWA MUZYCZNA II

46:25 Najbardziej pomyliłem się…

49:50 Od początku typowałem, że…

53:25 Nagroda specjalna za wzorową postawę na i poza boiskiem

56:10 Kiedy za 5 lat będziesz sobie chciał przypomnieć sezon 18/19, co przyjdzie ci do głowy jako pierwsze…

