Sytuacja Ekstra – 20.03 – Giełda PLK, najnowsze notowanie

Kupujemy Arkę i Anwil, hurtem sprzedajemy Gliwice i Dąbrowę – mówią uczestnicy podcastu „Sytuacja Ekstra”. Akcje jakich jeszcze klubów warto byłoby kupić, a które oddać za grosze?

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki wracają z notowaniem giełdy Energa Basket Ligi. Dlaczego wyprzedajemy wszystkie akcje MKSu? Czy to dobry moment na „inwestycję” w AZS? Który zespół jest faworytem do spadku?

Zapraszamy do odsłuchu!

Orientacyjna ramówka:

2:30 – Arka

7:00 – Stelmet

10:00 – Polski Cukier

13:00 – Anwil

18:00 – Stal

22:00 – King

24:00 – Start

27:00 – MKS

31:00 – Legia

33:00 – Polpharma

37:00 – AZS

40:00 – GTK

44:00 – HydroTruck

47:00 – Trefl

51:00 – Miasto Szkła

55:00 – Spójnia

