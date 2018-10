Sytuacja Ekstra – 25.10 – Giełda Energa Basket Ligi

W najnowszym odcinku podcastu o Polskiej Lidze Koszykówki, Bartosz Bielecki i Jacek Mazurek sprawdzają, jak notowane są akcje poszczególnych klubów. Czyje akcje kupować, a których pozbywać się jak najszybciej?

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Gospodarze „Sytuacji Ekstra” przechodzą od zespołu do zespołu, omawiając sytuację i najbliższą przyszłość każdej z ekip EBL. Zapowiadają też nadchodzący, sobotni double-header w PLK.

To już 4. odcinek, III sezonu, popularnego podcastu „Sytuacja Extra”.

W nagraniu wystąpili:

Bartek Bielecki, @bart__92

Jacek Mazurek, @Puls Basketu, PolskiKosz.pl

Poprzedni odcinek podcastu „Sytuacja Ekstra” znajdziesz TUTAJ >>

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>