Sytuacja Ekstra – 27.05 – Atak Anwilu czy obrona Cukru?

Czas na podcast! W najnowszym odcinku „Sytuacji Ekstra” uczestnicy podsumowują mecze półfinałowe. Mamy też typy wielki finał i rywalizację o brązowy medal. Czy atak Anwilu okaże się lepszy, niż skoncentrowana obrona Polskiego Cukru?

Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki rozmawiają o decydujących powodach porażki Arki i wygranej Anwilu. Mowa jest też o dominacji Polskiego Cukru Toruń nad bezradnym Stelmetem i jak to może przenieść się na serię finałową.

Czy torunianie mają odpowiedź na Ivana Almeidę? Czy Toruń zgasi trójki Anwilu? Jak Polski Cukier wykorzysta swoją przewagę pod koszem?

Zapraszamy do odsłuchu!

