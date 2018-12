Sytuacja Ekstra – 3.12 – Lecimy na Mistrzostwa Świata?

W najnowszym odcinku podcastu Sytuacja Ekstra, Bartek Bielecki i Jacek Mazurek zachwycają się grą Reprezentacji Polski. Zaglądają też na parkiety PLK, która po przerwie wraca do gry.

W najnowszym odcinku podcastu o polskiej koszykówce, Bartek Bielecki i Jacek Mazurek analizują, jak wiele zmieniło się w grze polskiej kadry od porażki z Węgrami. Chwalimy wielokrotnie krytykowanych Macieja Lampego, AJ’a Slaughtera i Mike’a Taylora.

Poświęcamy też sporo uwagi ostatnim wydarzeniom w Energa Basket Lidze, oceniamy transfery klubów i zapowiadamy najbliższą kolejkę rozgrywek.

