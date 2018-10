Sytuacja Ekstra – 31.10 – Co z tym marketingiem w PLK?

W najnowszym odcinku podcastu o Polskiej Lidze Koszykówki, gościem Bartosza Bieleckiego jest Kuba Konieczka, marketingowiec Polskiego Cukru. Jak wyglądają działania promocyjne w klubie z Torunia i całej lidze?

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

W kolejnym odcinku „Sytuacji Ekstra” Bartosz Bielecki gościł Kubę Konieczkę z „Twardych Pierników” Toruń, by pomówić o marketingu tego klubu, a także ogólnie marketingu klubów oraz zawodników Energa Basket Ligi.

W odcinku między innymi o świadomości marketingowej koszykarzy, marketingu w Polskim Cukrze, monetyzacji gwiazd i bezkosztowych pomysłach na marketing w PLK. Zapraszamy do odsłuchu!

W nagraniu wystąpili:

Bartek Bielecki, @bart__92

Kuba Konieczka, @KubaKonieczka



Poprzedni odcinek podcastu „Sytuacja Ekstra” znajdziesz TUTAJ >>

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>