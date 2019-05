Sytuacja Ekstra – 7.05 – Miotły, entuzjazm i stracone pieniądze

Playoff rozkręcił się na dobre. Mamy pierwsze niespodzianki, mamy też rozczarowania. Czy Anwil ogra Stal do zera? Czy MKS Dąbrowa jeszcze zadziwi? Czas na podcast o PLK!

W najnowszym odcinku Sytuacji Ekstra, Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki analizują wydarzenia z meczów 1 i 2 ćwierćfinałów PLK.

Czego spodziewać się po kolejnych meczach? Sprawdzamy co się już nie wydarzy w serii Arka-Legia, a także zastanawiamy się: czy King ma szansę wygrać grając swoim stylem? Czy entuzjazm pozwoli pokonać MKSowi zaspany Stelmet? Czy Stal straciła na kontuzji Sobina?

Zapraszamy do odsłuchu.

