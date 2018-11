Sytuacja Ekstra – 9.11 – Widziane z Zielonej Góry

W najnowszym odcinku podcastu o Energa Basket Lidze Bartosz Bielecki rozmawia z Kosmą Zatorskim, media managerem Stelmetu Enei BC Zielona Góra.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

W podcaście między innymi o VTB i z czym wiąże się gra w tej rosyjskiej lidze, marketingu klubu z Zielonej Góry, a także współpracy z niejednokrotnie budzącym kontrowersje właścicielem Stelmetu, Januszem Jasińskim.

Nie zabrakło także refleksji na inne tematy ze świata sygnowanego znakiem #plkpl.

Zapraszamy do odsłuchu!

Poprzedni odcinek podcastu „Sytuacja Ekstra” znajdziesz TUTAJ >>

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>