„Sytuacja Ekstra” 03.10 – Młodzi, zdolni w PLK

W najnowszym odcinku podcastu o PLK gospodarze – Bartek Bielecki i Jacek Mazurek goszczą Michała Świderskiego. Temat przewodnim audycji są młodzi i zdolni Polacy w ruszającym sezonie Energa Basket Ligi.

To już 2. odcinek, III sezonu, popularnego podcastu „Sytuacja Extra”. Od rozgrywek 2018/19 będzie on się również ukazywał na łamach PolskiKosz.pl.

Dzisiejszy odcinek poświęcony jest poświęcamy młodym i zdolnym Polakom w Energa Basket Lidze. Kogo warto obserwować? Kto najbardziej skorzysta z nowej roli w zespole? Jak liderzy Kadry U20 sprawdzą się w tym sezonie? Nie zabrakło oczywiście też wzmianki o „wiecznie młodym” Filipie Dylewiczu.

W nagraniu wystąpili:

Bartek Bielecki, @bart__92

Jacek Mazurek, @Puls Basketu, PolskiKosz.pl

Michał Świderski, @miswid, PolskiKosz.pl, PolishHoops.pl

