Sytuacja Ekstra: Sezon transferowy na półmetku

Od Anwilu po Trefl – przeszliśmy przez każdy zespół i każde znane już nazwisko sezonu 2019/20. Kto wygląda na faworytów do medali? Komu może grozić spadek? Kto zrobił postęp, a kto tkwi w nijakości?

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Sezon ogórkowy w pełni! W pierwszym odcinku czwartego sezonu Sytuacji Extra, Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki krótko oceniają ruchy kadrowe i potencjał każdej z drużyn PLK.

Doszło także to poważnych zakładów – czy Trefl zmieni dwa razy trenera? Czy Stal tym razem będzie w finale?

Przybliżona ramówka:

Anwil – 3:00

Arged Stal – 13:00

Arka – 20:00

Enea Astoria – 24:00

GTK – 30:00

Hydrotruck – 34:00

King – 38:00

Legia – 44:00

MKS – 48:00

Polpharma – 52:00

Polski Cukier – 55:00

PGE Spójnia – 1:03:00

Stelmet – 1:06:00

Śląsk – 1:09:00

TBV Start – 1:14:00

Trefl – 1:18:00

Nasze zakłady w nadchodzącym sezonie – 1:20:00