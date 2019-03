Sytuacja Extra – 7.03 – Co z tym Stelmetem? Dla kogo MVP?

Czy Josh Bostic ma w ogóle konkurencję w wyścigu po MVP? Jakie błędy w konstruowaniu zespołu popełnił Stelmet? Zapraszamy na najnowsze wydanie podcastu o Energa Basket Lidze, ciekawych tematów jest dużo więcej!

Dlaczego jednogłośnie stawiamy Arkę w roli faworyta do mistrzostwa? Jakie nazwisko może uratować Stelmet? Kto jest odpowiedzialny za fatalne wyniki Trefla Sopot? Odpowiedzi znajdziesz w podcaście. Zapraszamy!

W najnowszym magazynie dźwiękowym o Energa Basket Lidze, odpowiadają:

Bartosz Bielecki, @bart_92

Jacek Mazurek, @k44wy3p52

Grzegorz Szybieniecki, @szyb



Zapraszamy do odsłuchu!

Ramowy plan:

2:00 Arka Gdynia faworytem ligi?

7:00 Stelmet Zielona Góra i transfery

19:00 HydroTruck Radom i Jarvis Williams

22:00 King Szczecin po wzmocnieniach

25:00 Spójnia i walka o utrzymanie

28:00 Trefl Sopot z trzecim trenerem w tym sezonie

37:00 Bostic i jego brak konkurencji w wyścigu po MVP