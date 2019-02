Sytuacja w grupie Polaków – ostatni krok do Chin!

Reprezentacja Polski, aby awansować na Mistrzostwa Świata w Chinach, musi wygrać jeszcze jeden mecz. Przed nami spotkanie wyjazdowe z Chorwacją (piątek) oraz pojedynek u siebie z – niedawno wysoko pokonaną – Holandią (poniedziałek).

Do końca eliminacji pozostały dwie kolejki. Polacy zagrają w piątek w Varazdin z Chorwacją i w poniedziałek w ERGO ARENIE z Holandią.

Pewni awansu są już Litwini (tabela grupy poniżej). Włochy mają bardzo dobrą sytuację, ale zagrają jeszcze z Węgrami i Litwą. Porażki w obu spotkaniach, plus dodatkowo zwycięstwa Polaków mogą ich miejsca w pierwszej trójce pozbawić.

Aktualnie na trzecim miejscu, premiowanym awansem jest Polska. By nie trzeba było oglądać się na wyniki w innych spotkaniach, wystarczy wygrać jedno z dwóch pozostałych spotkań.

Rywale są zdecydowanie w naszym zasięgu. Chorwacja z bilansem 4-6 jest na 5. miejscu, a w trakcie okienek rozgrywanych podczas sezonu jest zmuszona do gry drugim garniturem zawodników. Holendrzy to najsłabszy zespół grupy. W pierwszym meczu, na wyjeździe, Polacy ograli reprezentację Holandii 105:78.

Wciąż także jest szansa awansować przegrywając oba spotkania. W takim układzie, musimy liczyć na zwycięstwo Węgrów u siebie z Chorwacją, ale także na ich porażkę wcześniej z Włochami.

Warto także, w przypadku porażki z Chorwacją pamiętać o bilansie bezpośrednich pojedynków. W Gdańsku wygraliśmy 79:74, jeśli przegramy, ale różnicą mniejszą niż 5 punktów, wtedy zwycięstwo Chorwacji z Węgrami także da nam awans, bez względu na wynik Węgrów we Włoszech.

Pierwszy, być może decydujący o końcowym kształcie tabeli mecz zostanie rozegrany w piątek o 18:00 z Chorwacją.

GS

