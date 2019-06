Szaleństwo w Kanadzie – dziś Raptors mistrzem NBA?

Mieszkańcy Toronto już stoją w blokach startowych do świętowania pierwszego mistrzostwa NBA Raptors. Warriors z kolei liczą na powrót Kevina Duranta i cud, jakim byłoby odwrócenie serii ze stanu 1:3 w finale.

Kibice w Toronto już w weekend ustawili się w kolejkach do stref kibicach, a zdobycie biletu na mecz piąty graniczy obecnie z cudem (albo bardzo dużym wydatkiem). Kanada oszalała, ale nic dziwnego, Raptors stoją przed szansą osiągnięcia historycznego sukcesu – mistrzostwa NBA.

Już samo wygranie Konferencji Wschodniej było dla Toronto największym sukcesem w ponad 20 letniej historii (w NBA Raptors pojawili się w 1995 roku). Teraz prowadzą 3:1 w finale NBA z Golden State Warriors i są faworytami także kolejnego meczu. Kibice w Kandzie są głodni sukcesów tym bardziej, że i w hokeju wciąż przegrywają z Amerykanami – ostatni raz drużyna z północy (Montreal Canadiens w 1993 r.) wygrała NHL aż 26 lat temu!

Raptors dopiero co dwukrotnie pokonali na wyjeździe wciąż aktualnych mistrzów NBA. Spokój i wyrachowanie jakie bije od tej drużyny imponuje, a ich lider, Kawhi Leonard, nie wygląda na gościa, który miałby pozwolić swojej drużynie wypuścić tak dużą zaliczkę.

Przegrywając w finałach NBA 1:3 tylko jedna drużyna potrafiła odwrócić losy serii. Byli to Cleveland Cavaliers LeBrona Jamesa. Pokonali wtedy właśnie Warriors, którzy byli dopiero co po rekordowym sezonie 73-9.

Golden State teraz liczą na powtórkę z historii. Wszystkie oczy zwrócone są siłą rzeczy na Kevina Duranta, który brał w końcu udział w ostatnim treningu Warriors i istnieje spora szansa, że zagra w piątym spotkaniu.

Męczeni kontuzjami Golden State są w fatalnej sytuacji, ale kto jak nie oni mieliby się podnieść z takiego stanu. Wszystko jednak zweryfikuje boisko. Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek o 3:00.

