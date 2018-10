Szaleństwo w Los Angeles – LeBron James jest w mieście (WIDEO)

Debiut LBJ-a przed własną publicznością w LA pokazał, jak będzie wyglądała jego cała przygoda z nowym klubem. W meczu z Denver Nuggets (111:113) zdobył 13 punktów w 15 minut.

„LeBron przyjechał do hali!”, „LeBron siedzi w szatni!!”, „LeBron wychodzi na boisko!!!” – takie klimaty tylko w Hollywood. Pierwszy występ Jamesa w Staples Center, nawet jeśli tylko w preseason, pokazał jaka atmosfera będzie mu towarzyszyć na każdym kroku. Ekscytacja, szaleństwo, tłumy rozkrzyczanych fanów.

Przez kwadrans, który spędził na boisku we wtorkową noc, pokazał też, że od początku sezonu jest gotowy do gry – były efektowne asysty, punkty zdobywane na różne sposoby i różnica robiona w obronie. Sezon zapowiada się ekscytująco, tymczasem zobaczcie, jak ostatniej nocy grał LeBron James:

