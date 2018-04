Szalony Lance w akcji – blok na Howardzie i… wielka bzdura

Lance Stephenson był już bohaterem wielu absurdalnych sytuacji, ale ta jest jedną z lepszych. Gracz Pacers tak cieszył się z efektownego bloku, że zapomniał o obronie i jego zespół stracił łatwe punkty po dobitce.

Lance Stephenson w meczu, który – grająca rezerwowym składem – Indiana wysoko przegrała z Hornets (93:119) zanotował 9 punktów, 4 asysty i aż 13 zbiórek, ale zostanie zapamiętany z zupełnie innej akcji.

W pierwszej kwarcie pięknie dogonił Dwighta Howarda, który został sam pod koszem i popisał się efektownym blokiem. Problem w tym, że postawił dodatkowo zamanifestować swoją radość i wejść za skórę Howardowi. Odwrócił się od trwającej nadal akcji, a Hornets w tym momencie zdobyli bardzo łatwe punkty – po dobitce Michaela Kidda-Glichrista.

Cały Stephenson – wysoka lokata w Shaqtin’ A Fool murowana!

