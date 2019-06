Szansa dla Anwilu, szansa dla Kamila Łączyńskiego (komentarz)

Rozwód czasem jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Co rozstanie Anwilu z Kamilem Łączyńskim oznacza dla klubu, a co dla samego zawodnika? Czy „Łączka” to pierwsza „ofiara” zmian w przepisach?

Anwil Włocławek w czwartek poinformował o rozstaniu z Kamilem Łączyńskim, który przez lata był pierwszym rozgrywającym zespołu, a także jego kapitanem (więcej TUTAJ>>). Jak można skomentować tę decyzję i co ona oznacza dla klubu i dla samego zawodnika?

Co to oznacza w kontekście budowy Anwilu?

Kamil Łączyński był pierwszym rozgrywającym, kapitanem i sercem drużyny, ale czasem także głównym ograniczeniem Anwilu. Tak jak w pamięci pozostaną głównie te piękne chwile, czyli decydujące mecze playoff w dwóch ostatnich sezonach, tak nie można zapominać o tym, że ostatni sezon jako całość, był w wykonaniu „Łączki” zdecydowanie słabszy niż poprzedni.

Nie najlepszą dyspozycję można tłumaczyć długą i bardzo uciążliwą kontuzją. A może więc decyzję klubu można także po części tłumaczyć nie do końca pewnym zdrowiem Kamila?

Na pierwsze pole jednak jeśli chodzi o argumentację rozstania wysuwa się zmiana koncepcji budowy składu przez Igora Milicicia. Mocniejszy i walczący w Europie Anwil potrzebuje lepszych graczy na praktycznie każdej pozycji. Tyczy się to także rozgrywających.

Kamil to oczywiście reprezentant Polski i gracz uznany, teraz także w Europie z uwagi na liczbę asyst w Lidze Mistrzów. Ale niech one nie przesłaniają całego obrazu gry i tego, że Łączyńskiemu jako pierwszej jedynce, jak i drużynie z nim, ciężko będzie pójść do góry.

Trener Milicić jeszcze nie miał składu w trakcie swojej pracy we Włocławku składu z dominującym i punktującym rozgrywającym. Może czas pójść w tę stronę, w końcu koszykówka w dużej mierze teraz tak wygląda.

Jeśli Anwil, hipotetycznie, wyrwie na pozycję numer 1 kolejnego strzelca, to przecież zachowując nawet aktualny kształt drużyny, otworzy to kolejne możliwości dla systemu ofensywnego Milicicia.

Oczywiście przeglądu pola i boiskowego przywództwa Kamila nie uda się prawdopodobnie zastąpić. Jednak coś za coś. We wcześniejszych sezonach Anwil rezygnował z punktowania z pozycji numer 1, a teraz być może zrezygnuje z gracza, który pierwsze co, to myśli o podaniu. Czas pokaże, co było lepsze.









Co to oznacza dla Kamila Łączyńskiego?

Być może to idealna okazja i impuls do tego, by spróbować swoich sił za granicą. Niekoniecznie musi tu chodzić o szukanie tłustego kontraktu, a o przygodę i próbę, o którą z każdym kolejnym rokiem będzie po prostu trudniej.

Na polskim rynku także chętnych raczej nie zabraknie. Kamila w roli pierwszego rozgrywającego przyjmą z chęcią w wielu klubach, choć niekoniecznie tych bijących się o mistrzostwo.

Zaraz po ogłoszeniu decyzji klubu na Twitterze dość szybko Łączyński został określony pierwszą „ofiarą” zniesienia przepisu o dwóch Polakach na parkiecie. Nie za szybko trochę?

Czy „Łączka” nadal będzie „ofiarą”, jeśli Anwil zatrudni teraz innego Polaka na pozycję numer 1? „Ofiarą” czego był w takim razie Michał Nowakowski rok temu, kiedy Anwil z nim także nie zdecydował się na dalszą współpracę?

Zmiany w przepisach nie można oceniać na podstawie jednego transferu, szczególnie, że nie wiadomo, co za nim stoi. Strona sportowa i pozaboiskowa, do tego finanse i ambicje zawodnika. To wszystko trzeba pogodzić, a Kamil postacią jest przecież bardzo wyrazistą.

Jakoś skład trzeba modyfikować, by nie stać w miejscu. I nie, nie da się grać na poziomie finałów PLK z 6 obcokrajowcami i jednym dobrym Polakiem. Anwil i tak jest zmuszony do zatrudnienia klasowych Polaków i być może akcenty jeśli chodzi o paszporty mają być przesunięte na inne pozycje?

Ktokolwiek jeszcze wymianę m.in. Mateusza Kostrzewskiego na Aleksandra Czyża i Ivana Almeidę traktuje teraz jako złe posunięcie?

Nie przereagowujmy.

Grzegorz Szybieniecki

