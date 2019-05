Szansa dla Anwilu? Z Arką zagrać jak ze Stalą

W obronie Anwil musi ograniczyć penetrację z obwodu, głównie James Florence’a, a w ataku szukać swoich przewag na poszczególnych pozycjach. Czego można się spodziewać po grze Anwilu w półfinale przeciwko Arce Gdynia?

OBRONA

Patrząc na budowę składu i rozłożenie poszczególnych akcentów, to seria z Arged BMSlam Stalą Ostrów Wlkp. przyniosła, moim zdaniem, wiele odpowiedzi na to, jak Anwil zagra z Arką.

Casper Ware to gracz o podobnym stylu gry do Jamesa Florence’a. Anwil starał się go ograniczyć poprzez zmienną obronę. Dużo było strefy (match up), w której na szczycie zasłony za każdym razem było przekazanie krycia. Włocławianie za wszelką cenę nie chcieli pozwolić Ware’owi na penetracje i tak samo trzeba zrobić z Florencem.

Ta bardzo agresywna, szczelna obrona Anwilu może bardzo szybko upaść, kiedy rozerwana zostanie pierwsza linia minięciem. To właśnie dzięki temu Arka ogrywała Anwil w tym sezonie. Z obwodu dochodziło do wielu penetracji i głęboko pomagająca w takich sytuacjach obrona włocławian, nie nadążała za rotacją do strzelców ustawionych na obwodzie.

W tej kwestii gdynianie to o wiele większe zagrożenie niż Stal. Przemysław Frasunkiewicz ma w swoim składzie lepszych strzelców dystansowych, niż miał Wojciech Kamiński.

Podobnie jak w serii ze Stalą, Igor Milicić z pewnością położy spory nacisk na szybki powrót do obrony swojego zespołu. Legia pokazała, jak wiele dla Arki znaczy szybki atak i punkty w nim zdobywane.

Ostatnią rzeczą, niezwykle istotną w przypadku gry bez Josipa Sobina, są zbiórki. Arka to najgorzej zbierająca drużyna w ataku, sam trener Frasunkiewicz po jednym z meczów w Warszawie powiedział, że nie przykłada do nich wielkiej wagi. To podejście sprawia, że niezbyt dobrze czujący się na deskach podkoszowi Anwilu powinni mieć zdecydowanie łatwiejsze zadanie niż w serii ćwierćfinałowej.









ATAK

Anwil przez kontuzję Josipa Sobina zyskał nową tożsamość, która była bardzo niewygodna dla Stali w pierwszej rundzie. Trzymając się dalej porównania Arki z drużyną z Ostrowa, to w ekipie z Gdyni jest dwóch ciężkich, mało mobilnych centrów, których rzucający za 3 podkoszowi Anwilu z pewnością będą wyciągać na 6-7 metr, tak jak to robili z Shawnem Kingiem.

W ćwierćfinale Legia obnażyła kłopoty w obronie pick’n’rolla Arki właśnie z Adamem Łapetą i Robertem Upshawem. Dobrze kozłujący, bardziej atletyczni obwodowi Anwilu jeszcze lepiej mogą wykorzystywać ewentualne zamiany krycia, czy delikatne spóźnienie rywali na zasłonie, niż to robił chociażby Sebastian Kowalczyk.

Można więc się spodziewać, że Arka pójdzie mocno w small ball. To sprawia, że ich obrona może się ograniczyć do zmian krycia, co spowoduje, że włocławianie będą zmuszeni do częstej gry 1 na 1.

Tutaj znów kłania się budowa składu i dobór zawodników przez Igora Milicicia. Tak jak tyłem do kosza atakowany był Mike Scott, czy Casper Ware, Anwil zapewne będzie chciał teraz atakować James Florence’a i Krzysztofa Szubargę. Znów warto patrzeć na to co robić będzie Aaron Broussard w minutach z ławki.

Jeszcze jedną przewagę Anwilu w bezpośrednich pojedynkach można dostrzec w Waleriju Lichodieju, który tyłem do kosza chociażby w Pucharze Polski dość łatwo ogrywał lżejszego Bartłomieja Wołoszyna. Jeśli tylko Lichodiej poradzi sobie w obronie z niższymi rywalami (Wołoszyn, Ginyard), to będzie ogromnym atutem włocławian w ataku.

LIDER

Ivan Almeida meczami w ćwierćfinałach pokazał, że jest znów w swojej optymalnej formie fizycznej, a chyba w jeszcze lepszej formie rzutowej niż przed rokiem. Almeida to jednoosobowe zagrożenie dla obrony Arki i zatrzymanie go będzie niełatwym zadaniem dla gdynian.

Spodziewam się, że od początku zobaczymy albo Marcus Ginyarda, albo Deividasa Dulkysa broniących Kabowerdeńczyka. Bardzo ważne będzie to, czy Almeida będzie w stanie wymuszać faule dużo atletyczniejszych obrońców równie efektywnie, co w serii ze Stalą.

Obrońcy będą bardzo blisko, widzieliśmy już, jak broniony był Jakub Karolak w ostatnim meczu. Kluczowy będzie pierwszy krok, szybkie minięcie, które wymusi pomoc innego gracza lub faul rywala. Istotne będą także straty. Fantazja czasem ponosi Almeidę, czasem także jego kozioł wygląda dosyć niechlujnie, co przy agresywnej obronie, na pograniczu faulu, może skutkować utratą piłki i irytacją Ivana. Jednak patrząc po jego formę i koncentracji z ćwierćfinałów, można być optymistycznie nastawionym.

Pierwszy mecz półfinału Arka – Anwil w czwartek, o godz. 17.45, transmisja w Polsacie Sport Extra.

Grzegorz Szybieniecki

