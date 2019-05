Szansa dla Arki z Anwilem? Wykorzystać głębię składu

Arka na wymianę ciosów z Anwilem raczej iść nie powinna, dlatego kluczowa będzie postawa w obronie całej drużyny. W ataku potrzebni będą także gracze drugiego planu, którzy z Legią zawodzili. Czego można się spodziewać po grze Arki w półfinale?

OBRONA

W tym sezonie mówi się przede wszystkim o trójkach i gwiazdach Arki Gdynia, jednak to obrona dała jej pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym. Jeśli chodzi o defensywny ranking, to gdynianie zdecydowanie zdominowali ligę (wynik poniżej 102 punktów na 100 posiadań).

Obrona także w serii z Anwilem będzie najważniejsza i to ona była kluczem do wygrania aż 3 meczów w dotychczasowym sezonie. Arce udało się w nich ograniczyć włocławian do skuteczności z gry poniżej 40%.

Jednak pierwsza runda w wykonaniu Arki pozwoliła nieco w ten zespół zwątpić. W dwóch meczach z defensywną przecież Legią stracili 197 punktów, a w przełożeniu na zaawansowane statystyki tracili 127,5 na 100 posiadań. Najgorsza obrona sezonu, Miasto Szkła Krosno, zakończyła rozgrywki z wynikiem 118,5.

Jeśli Arka myśli o pokonaniu Anwilu, to musi do tej rywalizacji podejść tak, jak w piątym meczu przeciwko Legii – agresywnie i fizycznie. Bardzo ważni będą gracze drugiego planu, którzy muszą dawać Arce więcej niż w ćwierćfinałach.

Dobrym pomysłem na pewno będzie naciskanie na kozłujących z Włocławka. Kamil Łączyński raczej piłki sobie zabrać nie da, ale już kozioł Aarona Broussarda, czy Ivana Almeidy nie wygląda tak pewnie, co może stać się świetną okazją na przechwyt.

Arka będzie musiała także całym zespołem zbierać piłkę. Anwil to jeden z najbardziej agresywnie idących na ofensywną deskę zespołów i tak naprawdę zastawiać trzeba każdego gracz, od rozgrywającego, do środkowego.

ATAK

Wątpliwe jest to, że do tej pory atak opierający się bardzo mocno na dwójce Josh Bostic – James Florence, nagle przemieni się w zespołowe granie z mnogością podań. Jednak zarówno jeden jak i drugi nie może się zatracić w graniu indywidualnym, a do gry w ataku muszą podpięci zostać kolejni zawodnicy.

Głębia składu Arki w serii z Legią nie dała o sobie znać. Słabo, oprócz pojedynczych momentów, wyglądali gracze drugiego planu, przez co też gdynianie tak bardzo męczyli się z ekipą z Warszawy.

Jeśli przypomnimy sobie, kto był katem Anwilu w tym sezonie, to nie zobaczymy wcale Bostica i Florence rzucających we dwóch po 60 punktów. Absolutnie kluczowymi zawodnikami byli wtedy Krzysztof Szubarga i Dariusz Wyka.

Tyle, o ile „Szubi” dał bardzo istotny impuls w piątym meczu z Legią i pokazał tym samym gotowość na najważniejsze mecze, tak Wyka totalnie ostatnimi czasy przepadł. W 5 meczach przeciwko warszawiakom zdobył 9 punktów.

Do graczy zadaniowych, a niezwykle potrzebnych zaliczyć trzeba także Deividasa Dulkysa – z Legią średnio zdobywał tylko 4,6 punktu.

W ataku Arka swoich szans będzie musiała także szukać w grze z kontry. Obrona Anwilu wtedy jeszcze nie będzie przygotowana i tak groźna, gdy już zdąży się ustawić. Przyspieszenia gra należy przede wszystkim wymagać od niższych ustawień, które na pewno się w tej serii pojawią.









LIDER

James Florence był najskuteczniejszym graczem pierwszej rundy playoff (więcej TUTAJ>>), choć najlepszym zawodnikiem ćwierćfinałów raczej go nie nazwiemy. MVP tego sezonu, oprócz znakomitego meczu numer 5, miewał momenty, w których był totalnie niewidoczny.

Budził się dopiero w końcówce, co w meczach rozgrywanych w Warszawie nie wystarczyło do przepchnięcia zwycięstwa Arki. Pasywność Florence’a brała się także z bardzo dobrej gry Josha Bostica, jednak wydaje się, że to postawa byłego gracza Stelmetu jest dla funkcjonowania zespołu bardziej kluczowa.

Teraz musi być przygotowany na zupełnie inną obronę niż ta Legii. Anwil zapewne będzie sporo korzystał ze swojej kombinowanej defensywy, co może poskutkować ograniczeniem penetracji dla Florence’a.

To może brzmi abstrakcyjnie, ale trafienia z 8-9 metrów, czy wymuszanie fauli przy rzutach za 3 mogą się okazać poważną bronią „Flo” na serię z Anwilem.

Po drugiej stronie parkietu zaś, będzie musiał być gotowy na fizyczną walkę z obwodowymi z Włocławka, którzy przy każdej możliwej okazji będą chcieli wykorzystać przewagę wzrostu, jaką mają nad Amerykaninem. Męczenie Florence’a w obronie na pewno będzie jednym z założeń Anwilu.

Grzegorz Szybieniecki

