W szatni Cavs wybuchła bomba – ale rewolucja!

Nie ma już Isaiaha Thomasa, nie ma Dwyane’a Wade’a, a są m.in. Jordan Clarkson i George Hill. Cleveland najwyraźniej szykuje się na życie po LeBronie, a Lakers – na LeBrona.

Ostatni dzień transferów przyniósł wielki przewrót w Cleveland – obrazowo mówiąc: w szatni Cavs wybuchła bomba, a jak kurz opadł, zaczęło się sprawdzanie obecności.

Z Cavaliers odeszli:

Dwyane Wade (do Heat), Isaiah Thomas i Channing Frye (do Lakers), Iman Shumpert (do Kings), Jae Crowder i Derrick Rose (do Jazz).

Do Cleveland przyszli:

Jordan Clarkson i Larry Nance jr (z Lakers) oraz George Hill i Rodney Hood (z Jazz). Cavs dostali także wybór w drugiej rundzie draftu za Wade’a.

Kumulacja trzech wymian to w dużo większym stopniu szykowanie się na spodziewane życie po LeBronie (w lecie kończy mu się kontrakt) niż wzmacnianie zespołu przed play-off i walką o tytuł. Z drugiej strony – nowy zespół z Hillem, Hoodem i Clarksonem wokół LeBrona wcale nie musi wyglądać gorzej niż ten, który wypracował słaby obecny bilans 31-22.

Cavs przyznali się też do błędu, ich pomysły budowania mistrzowskiej drużyny z Thomasem, Wade’em czy nawet Rose’em, nie wypaliły.

Co innego Lakers, którym w lecie zwolni się w budżecie miejsce po wygasających kontraktach Thomasa i Frye’a – Magic Johnson będzie mógł powalczyć na rynku transferowym i o LeBrona, i o Paula George’a.

