Szedł Szwied suchą szosą – Rosja lepsza od Serbii!

Po pokonaniu 76:73 Turcji, w sobotę w Stambule Aleksiej Szwied i spółka wygrali 75:72 z jednym z faworytów EuroBasketu. Rosyjski gwiazdor rzucił Serbii 22 punkty.

Mecz był wyrównany, ale ze wskazaniem na Rosję, dla której znów grali dobrze nie tylko Aleksiej Szwied, ale także Timofiej Mozgow (11 punktów, 8 zbiórek i walka ze skutecznym Bobanem Marjanoviciem) czy Nikita Kurbanow (11 punktów, 7 zbiórek).

Rosjanie na dobre uciekli Serbom w czwartej kwarcie po zrywie 11:1, w którym aż 7 punktów zdobył Mozgow – m.in. po świetnych podaniach Szwieda. Snajper Rosji momentami był podwajany, a nawet potrajany przez rywali, ale zaliczył 4 asysty i tylko 2 straty. Tylko, bo dzień wcześniej z Turcją miał aż 7.

No, może Rosja nie uciekła Serbii tak na dobre, bo rywale jednak rzucili się do odrabiania strat i w końcówce zbliżyli na dystans jednego kosza. Ale jednak nie zdołali doprowadzić do remisu. Zabrakło im błysku, a przede wszystkim lepszej gry swojego lidera – Bogdan Bogdanović, który w piątek rzucił 30 punktów Łotwie, tym razem zdobył 19, ale miał tylko 6/14 z gry i marne 4/8 z wolnych. Do tego dołożył 3 straty i miał najgorszy w zespole współczynnik +/- (-12).

Niespodziewanie zwycięska Rosja ma zatem bilans 2-0 po meczach z najtrudniejszymi rywalami w grupie G. Przed nią spotkania z Belgią, Łotwą i Wielką Brytanią. Jest szansa na jedno z największych zaskoczeń fazy grupowej.

