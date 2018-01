Szeroka kadra Taylora – jest Łączyński, jest Slaughter

Zaskoczeń nie ma, w gronie 24 koszykarzy wpisanych na wstępną listę przed meczami z Kosowem (23 lutego) i Węgrami (26 lutego) są gracze, z których Mike Taylor regularnie korzysta lub których już powoływał.

W szerokiej kadrze, z której tylko połowa graczy załapie się do meczowych składów na spotkania z Kosowem i Węgrami, znaleźli się nieobecny ostatnio kapitan kadry Adam Waczyński (konflikt terminów Euroligi z eliminacjami, choć tym razem Unicaja gra 22 lutego, czyli cztery dni przed spotkaniem z Węgrami) oraz leczący obecnie kontuzję Przemysław Karnowski (niebawem powinien wrócić do gry w MoraBanku).

Są też nieobecny w listopadowym okienku A.J. Slaughter oraz grający za niego w spotkaniach z Węgrami i Litwą Kamil Łączyński. Biorąc pod uwagę, że miejsce Łukasza Koszarka w kadrze jest zaklepane, Taylor będzie musiał wybrać jednego z nich. O ile oczywiście Slaughter przyjedzie na zgrupowanie.

W porównaniu z szeroką kadrą powoływaną przez meczami z Węgrami i Litwą, jest kilka mniej znaczących zmian. Przede wszystkim – lista jest szersza, są na niej 24 nazwiska, a nie 20 jak w listopadzie. Poza Łączyńskim, którego wówczas początkowo nie było w kadrze, są na niej także Michał Michalak, Jarosław Mokros, Daniel Szymkiewicz i Mathieu Wojciechowski. Brakuje natomiast Aleksandra Czyża, który wciąż nie gra po kontuzji.

Mecz z Kosowem odbędzie się 23 lutego we Włocławku, natomiast spotkanie z Węgrami 26 lutego w Szombathely. Po dwóch kolejkach Polska ma bilans 1-1, do drugiej fazy eliminacji mistrzostw świata awansują trzy zespoły z grupy.

Szeroka kadra reprezentacji na Kosowo i Węgry:

Obwodowi: A.J. Slaughter, Łukasz Koszarek, Kamil Łączyński, Marcel Ponitka, Daniel Szymkiewicz.

Skrzydłowi: Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Michał Sokołowski, Karol Gruszecki, Przemysław Zamojski, Michał Michalak, Filip Matczak, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz.

Podkoszowi: Damian Kulig, Przemysław Karnowski, Adam Hrycaniuk, Aaron Cel, Tomasz Gielo, Jakub Wojciechowski, Mikołaj Witliński, Aleksander Balcerowski, Jarosław Mokros, Mathieu Wojciechowski.