Szerszeń na Ligę Letnią – Karnowski zagra w Hornets

Polski środkowy nie ustaje w wysiłkach, aby dostać się do NBA. Poinformował, że w rozgrywkach Ligi Letniej szansę dadzą mu Charlotte Hornets.

Paul George – to są jego buty >>

Przemysław Karnowski nie znalazł się w gronie 60 koszykarzy wybranych w czwartek przez kluby NBA, ale to nie koniec jego starań o miejsce w najlepszej lidze świata – teraz czas na Ligę Letnią.

Karnowski, który po zakończeniu sezonu NCAA, mocno trenował w Los Angeles, potem obleciał USA odwiedzając siedem wspomnianych klubów, a teraz jest w Spokane, gdzie też trenuje i czeka na Summer League. O szansie od Hornets poinformował w sobotę rano na Twitterze:

Thank you to @hornets for giving me a chance to play at the summer league! Let's work! — Przemek Karnowski (@PKarnowski) June 24, 2017

W tym roku odbędą się trzy turnieje – w Orlando (1-6 lipca), Utah (3-6 lipca) oraz Las Vegas (7-17 lipca). Karnowski liczy też, że jeśli nie uda mu się przebić do NBA w którymś z nich, to może jeszcze dostać zaproszenie na przedsezonowy obóz do jednej z drużyn.

Charlotte Hornets i Karnowski zagrają w Orlando, a ich rywalami będą Heat, Pacers, Mavericks, Pistons, Knicks i Thunder. Składy poznamy w ciągu najbliższych kilku dni. Terminarz meczów drużyny z Polakiem w składzie znajdziecie TUTAJ >>

RW

W takich butach na parkiecie szaleją gwiazdy NBA >>