Szkło nie pęka – świetna druga połowa w Gliwicach

Miasto Szkła wygrało na boisku beniaminka aż 84:67, choć do przerwy miało cztery punkty straty. Jednak w drugiej połowie goście zatrzymali GTK na ledwie 23 punktach i ostatecznie wygrali bardzo pewnie.

Wydawało się, że GTK – po dobrym meczu w Zielonej Górze i wygranej z MKS Dąbrowa Górnicza – pójdzie za ciosem i w meczach u siebie z drużynami z dołu tabeli będzie zwyciężać. Ale nikt GTK nie będzie traktował jak faworyta i już Miasto Szkła sprawiło niespodziankę. Niewielką, ale jednak.

Goście świetnie zagrali w drugiej połowie, którą wygrali 44:23. Do od początku bardzo dobrze grającego JayVaughna Pinkstona (24 punkty, 12 zbiórek), dołączali kolejni gracze – Peter Alexis (13 punktów), Davis Lejasmeiers (12) i Krzysztof Jakóbczyk (11). Krosno miało coraz więcej atutów, a gospodarze – może poza Quintonem Hookerem i Jonathanem Williamsem – mieli spore problemy w ataku.

GTK trafiło tylko 36 proc. rzutów z gry (4/18 mieli polscy rezerwowi), gospodarze słabiej zagrali na deskach i po zmianie stron byli tylko tłem. Poza tym ciężko grało im się z zespołem, który świetnie rzucał z dystansu – goście mieli 11/21, trzy swoje trójki trafił Jakóbczyk.

Gliwiczanie mogli zbliżyć się do Miasta Szkła w tabeli, ale w tej sytuacji mają bilans 4-13, a krośnianie – 6-10.

