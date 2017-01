Szkło nie skruszenia – Polfarmex w wielkich kłopotach

Trwa świetny sezon beniaminka z Krosna – zespół Miasta Szkła wygrał w Kutnie 75:65 i zapewnił sobie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski.

Goście zaczęli, jak na faworyta meczu przystało, od szybkiego 8:2 i mimo początkowo dość wyrównanego wyniku, kontrolowali przebieg wydarzeń. Dość dziurawa strefa krośnian nie przeszkadzała, ponieważ znów zmorą Polfarmeksu była skuteczność w ataku.

Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli przez 6 minut II kwarty jesteś w stanie zdobyć 1 punkt. Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli jeden z twoich liderów, Dardan Berisha znów nie jest w stanie trafić do kosza z żadnej pozycji – tym razem było to 0/9 z gry i 3 pkt. w meczu.

Krosno potrafiło wykorzystać atuty, które posiada. Wypracowane przez zespół akcje kończył niezastąpiony Chris Czerapowicz (20 pkt., 7/10 z gry). Gdy Polfarmex po przerwie nieco się obudził, ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Royce Woolridge (18 pkt., 7 zb.). Pod koszem przydawały się masa i zaangażowanie Jakuba Dłuskiego oraz warunki Dariusza Wyki.

Kutnianie przegrali 10 spotkanie z rzędu i zostali przez swoich fanów pożegnani gwizdami. W tym momencie wyglądają na najsłabszy zespół PLK. Momentami nieźle w ataku wypadał Dj Thompson (14 pkt., ale tylko 1 asysta), kawał czarnej roboty na poziomie double-double (10+11) wykonał też efektywny Mateusz Bartosz. Cztery trójki trafił wracający do formy Grzegorz Grochowski. W decydujących momentach po prostu zabrakło jednak jakości gry i wyrównanego składu.

Miasto Szkła ma już bilans 9-6 i wygrało swój trzeci wyjazdowy mecz w sezonie. Na pewnie weźmie udział w turnieju o Puchar Polski, jako jedna z ośmiu najlepszych drużyn PLK. Piękny sen beniaminka trwa nadal.

