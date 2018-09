Szkło ze swoim symbolem – Dariusz Oczkowicz zostaje w Krośnie

Trwało to wiele tygodni, ale w końcu stronom udało się dojść do porozumienia – Dariusz Oczkowicz zagra raz jeszcze w zespole Miasta Szkła. Będzie to już jego 15. sezon w Krośnie.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Dariusz Oczkowicz (36 lat, 182 cm) to zawodnik, bez którego od wielu sezonów trudno wyobrazić sobie zespół z Krosna. Polski rzucający obrońca nie jest już kluczowym zawodnikiem zespołu, ale potrafi jeszcze zaskoczyć rywali serią trafień, zwłaszcza z dystansu.

W ubiegłym sezonie „Orka” był na ogół rezerwowym, ale zagrał też i 8 spotkań w pierwszej piątce krośnian. Średnio spędzał na boisku po ok. 16 minut, notował 4.6 punktu oraz 1.2 asysty na mecz. Imponował skutecznością trójek – trafił w sezonie aż 50% rzutów z dystansu, przy wcale nie takiej małej próbie (27/54).

W polskiej rotacji „Szklanego Teamu” mamy zatem: Grzegorza Grochowskiego, Adriana Boguckiego, Filipa Puta, Macieja Bojanowskiego, Pawła Krefta, Damiana Pogodę i właśnie Dariusza Oczkowicza.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

HOT NEWS!🔥 Koniec spekulacji, Dariusz "Orka" Oczkowicz zostaje na 15 sezon w Mieście Szkła Krosno. pic.twitter.com/cdMSVH6h9E — Miasto Szkła Krosno (@BasketKrosno) September 12, 2018