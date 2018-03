Szok w Starogardzie – AZS Koszalin lepszy od Polpharmy

Miały być problemy zdrowotne, a wyszła całkiem dobra gra od początku spotkania. Broniący znacznie lepiej niż zazwyczaj AZS wygrał na wyjeździe z wyżej notowaną Polpharmą 76:68.

Przegrywająca przez cały mecz Polpharma na ponad minutę przed końcem zbliżyła się jeszcze na 6 punktów, ale wówczas Diante Baldwin ośmieszył wręcz obronę gospodarzy, mijając rywali jaki tyczki slalomowe zdobył pod kosza łatwe punkty, rozstrzygające już o losach spotkania. Dobre podsumowanie tego meczu.

Koszalinianie zagrali bez swojego podstawowego centra Aleksandara Marelji, ale znacznie lepiej od Polpharmy radzili sobie w pomalowanym, dobrze broniąc przeciwko Milanowi Milovanoviciowi, który w całym meczu zdobył zaledwie 5 punktów. Gospodarze bardzo słabo (ale za to często) rzucali też z dystansu, trafiła tylko 6 z 30 prób (20%).

AZS wcale nie grał dużo lepiej, obie drużyny licytowały się na kolejne straty i pudła z dobrych pozycji. Goście wygrali ten mecz, ponieważ byli odrobinę bardziej skuteczni.

Graczem meczu był wspomniany Diante Baldwin, który zanotował 19 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst. Dobre akcje pokazywali Damian Jeszke (10 pkt., 2 ważne trójki) i Jakub Dłoniak (11 pkt.). Niezłe 15 pkt. dorzucił też Nikola Malesević.

W Polpharmie zawiedli niemal wszyscy. Godny pochwały jest tylko występ młodego Daniela Gołębiowskiego, który zdobył 15 punktów (6/9z gry). Kilka dobrych akcji pokazał Joe Thomasson, ale miał też aż 6 strat.

