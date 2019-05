Szok we Wrocławiu – Astoria wygrywa ze Śląskiem

Nie tak wyobrażali sobie początek decydującej fazy walki o ekstraklasę zawodnicy FutureNet Śląska Wrocław. Inaugurację finałów I ligi przegrali z Enea Astorią Bydgoszcz aż 79:97.

Miłe złego początki – tak można określić losy podopiecznych Radosława Hyżego w sobotnim pojedynku. Na nic im się nie zdało, że po niemal 5 minutach I kwarty prowadzili 18:11. Choć chwilę później goście z Bydgoszczy wyszli na chwilę na prowadzenie, na początku drugiej odsłony koszykarze Śląska prowadzili 41:32.

To jednak nie zraziło walecznych zawodników Astorii, którzy na przerwę do szatni schodzili z jednopunktowym prowadzeniem 52:51. Wydawać by się mogło, że walka o zwycięstwo będzie toczyć się do samego końca, jednak goście popisowo rozegrali trzecią kwartę, po której ich przewaga wzrosła do 13 punktów. Śląsk nie potrafił już na to odpowiedzieć.

O zwycięstwie podopiecznych Grzegorza Skiby zadecydowała przede wszystkim znacznie lepsza skuteczność. Koszykarze Astorii trafili bardzo dobre 48,5% rzutów. Wśród bydgoszczan aż sześciu zawodników uzyskało ponad 10 punktów. Brylował m.in. Marcin Nowakowski – oprócz 15 punktów (najwięcej w zespole – ex aequo z Jakubem Dłuskim i Bartoszem Płochockim) zaliczył 6 zbiórek i 7 asyst. Natomiast „Kosynierom” nie pomogło double-double Aleksandra Dziewy (18 pkt i 11 asyst).

Faworyzowany Śląsk, w sobotę przełknął gorzką pigułkę i znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Koszykarze z Wrocławia już stracili przewagę własnego parkietu. Aby ich sytuacja nie stała się krytyczna (jest 0:1 w serii do 3 wygranych), ale muszą zdecydowanie lepiej zaprezentować się w niedzielnym, drugim pojedynku z Astorią.

KC

