Szokująca konferencja – Andrej Urlep załamany

Klęska Stelmetu na własnym parkiecie z Asseco (86:93) wyraźnie zdruzgotała trenera mistrzów Polski. Ani słoweński szkoleniowiec, ani kapitan Łukasz Koszarek, nie potrafili powiedzieć, co się stało.

– Krótko: wstyd, kompromitacja, chcę przeprosić kibiców, że muszą oglądać taki Stelmet – wydusił z siebie tylko wyraźnie wstrząśnięty Andrej Urlep. Nie chciał odpowiadać na dalsze pytania. Tak załamanego Słoweńca nie widziano chyba jeszcze nigdy, zawsze jest to trener trzymający wszystko mocno w garści.

Niewiele bardziej rozmowny był Łukasz Koszarek, który wspomniał enigmatycznie o problemach, które występowały w ubiegłym sezonie, a teraz powracają.

Stelmet zaliczył ostatnio kilka wpadek (w Koszalinie, u siebie z Rosą), kiepsko zagrał też z Legią, ale przecież wciąż jest na 2. miejscu w tabeli, z bilansem 17-8. Porażka z niżej notowanym rywalem na własnym parkiecie chluby nie przynosi, ale aż taka postawa na konferencji sugeruje, że w Stelmecie może dziać się gorzej, niż to widać na zewnątrz. Posłuchajcie:

