Sztos Michała Michalaka – strzelec coraz groźniejszy

W ostatnich ośmiu meczach rzucał średnio po 20,1 punktu, ze snajpera zmienia się w wszechstronnego łowcę punktów. PGE Turów może zakończyć sezon poza play-off, ale Michał Michalak finiszuje mocno.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Nie miał szczególnie dobrego początku sezonu w Zgorzelcu. Nie, żeby było źle, ale nowy klub, nowy trener, docierająca się, grająca szeroką rotacją drużyna miały wpływ na to, że 23-letni strzelec grał nierówno. Raz bardzo dobrze, raz słabo. Potrafił rzucić 22 punkty Stelmetowi, ale też tylko 5 w Kutnie.

Wiele zmieniło się jednak wraz z odejściem Mateusza Kostrzewskiego pod koniec lutego. Turów nie znalazł nowego Polaka, w ograniczonej rotacji Mathias Fischer postawił przede wszystkim na Michalaka, a także na Bartosza Bochnę. Strzelec z Pabianic wszedł do pierwszej piątki i odpalił.

W ostatnich ośmiu meczach zdobywał po 20,1 punktu, 5,6 zbiórki oraz 3,1 asysty. W sobotę, przeciwko Rosie w Radomiu, rzucił rekordowe w tym sezonie 27 punktów, miał też 8 zbiórek. Jego 20 oddanych rzutów, to trzeci wynik sezonu po Dardanie Berishy i Krzysztofie Szubardze. Ze średnią 14,6 punktu Michalak jest w tej chwili piątym najlepszym strzelcem ligi.

A także liderem walczącego o play-off Turowa. – To wyszło naturalnie, przyczyną było odejście „Kostka”. Dostałem więcej minut [średnia wzrosła z 24,1 do 33,9], fizycznie to wytrzymuję, bo po treningach w wakacje i solidnym ćwiczeniu w Zgorzelcu, jestem w formie. Mam okazję pokazywać swoje umiejętności w większym wymiarze czasowym, więc to robię – mówi strzelec Turowa.

Michalak podkreśla, że zyskał pewność gry. – Lepiej czuję mecz, łatwiej mi podejmować dobre decyzje, bo jak wiesz, że będziesz grał dłużej, to masz komfort popełnienia błędu. Oczywiście nie chodzi o to, by zepsuć akcję, ale nie grasz asekuracyjnie – tłumaczy.

Widać też, że Michalak zmienił się z typowego, obwodowego strzelca, którym często był w poprzednim sezonie w Toruniu, w gracza, który częściej gra z piłką, atakuje kosz, nie unika kontaktu. – Rzeczywiście, wzmocniłem się fizycznie i łatwiej mi kończyć akcje w tłoku. Wymuszam też dużo fauli, oddaję zdecydowanie najwięcej rzutów wolnych w karierze [4,4 na mecz]– zauważa koszykarz, który w Radomiu miał 12/13 z linii.

Michalak trafia też 39 proc. rzutów z dystansu, co jest jego najlepszym wynikiem od debiutanckich 40 proc. w sezonie 2011/12. – Różnie z tą skutecznością potem bywało, zwykle w drugiej sezonu ona bardzo mi spadała. Teraz ostatnio też trochę pudłuję, ale też więcej rzucam. Wiadomo, że jak grasz po 35 minut w meczu, to zmęczenie narasta i czasem brakuje siły na dobry rzut – mówi zawodnik.

Do pełni zadowolenia Michalakowi brakuje oczywiście awansu do play-off. – Przegraliśmy kilka ważnych meczów, które były do wzięcia – w Gdyni, w Sopocie, w Starogardzie. I teraz będziemy walczyć do końca, ale nie jesteśmy zależni już tylko od siebie. Musimy liczyć na porażki Trefla i Czarnych, w środę się trochę wyjaśni – kończy lider Turowa.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>