Szybka akcja GTK Gliwice – jest sukces i finał z Legią

Warszawianie wracają tam, gdzie byli rok temu, drużyna z Gliwic o ekstraklasę zagra po raz pierwszy w historii. Spójni i Sokołowi oba zespoły sprzedały po trzy szybkie strzały.

No dobra, nie były to tak jednostronne serie, jak wskazywałyby wyniki 3-0. A przynajmniej ta druga – Sokół Łańcut vs GTK Gliwice – była bardzo zacięta. Niżej rozstawiony zespół Pawła Turkiewicza trzy mecze wygrał w sumie różnicą 9 punktów. Z drugiej strony, w tym ostatnim, sobotnim, w którym Gliwice zwyciężyły u siebie 83:78, po trzech kwartach gospodarze mieli już 15 punktów przewagi.

Gliwiczanie wygrali walkę o zbiórki i znów mieli pewnych strzelców w osobach Kacpra Radwańskiego (17 punktów, świetny półfinał) oraz Damiana Pielocha (19 „oczek”). Dobre spotkania rozegrali też podkoszowi Marcin Salamonik (15 punktów, 8 zbiórek) oraz Paweł Zmarlak (13 i 7).

I tak zespół z Gliwic, który rok temu spadł z I ligi, ale wrócił do niej korzystając z dzikiej karty od PZKosz, osiągnął największy sukces w historii klubu.

Natomiast Legia, która w sobotę pokonała w Stargardzie Spójnię 88:82 (bardzo dobry występ Tomasza Andrzejewskiego – 21 punktów, 9/10 z gry), wraca tam, gdzie była rok temu, dla niej dopiero zaczyna się prawdziwa gra. Sam awans do finału trudno uznać za sukces.

W rundzie zasadniczej legioniści wygrali oba mecze z GTK – w Warszawie było 78:74, a na wyjeździe 79:66. W obu spotkaniach najlepszym strzelcem Legii był Adam Linowski, który rzucał gliwiczanom po 16 punktów.

Pierwsze mecze finału – w przyszły weekend w Warszawie, przewagę parkietu ma Legia. Awans do PLK uzyska tylko zwycięzca serii do trzech zwycięstw.

