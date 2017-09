Szybki koniec EuroBasketu – Grecja wysyła nas do domu

Świetny mecz Damiana Kuliga (26 punktów) oraz dobra gra Adama Waczyńskiego i Łukasza Koszarka nie wystarczyły. Greckie gwiazdy i ich skuteczność z dystansu przesądziły o zwycięstwie rywali 95:77. To dla nas koniec EuroBasketu.

Mistrzostwa kończymy bilansem 1-4. Poza zdecydowanym zwycięstwem z Islandią, przegraliśmy zacięte mecze z Finlandią, Francją i Grecją, wyraźniej ulegliśmy Słowenii.

Awans do 1/8 finału był zarazem daleko (cztery porażki to nie przypadek) i blisko, bo Grecję można było pokonać. Końcowy wynik jest wysoki, ale środowy mecz był wyrównany, rozstrzygnął się dopiero w czwartej kwarcie. Grecy zbudowali kilkanaście punktów przewagi w momencie, gdy Polacy już stracili szansę na wygraną.

W pierwszej, ofensywnej kwarcie, w ataku wychodziło nam praktycznie wszystko. Mieliśmy 4/6 z dystansu, nie popełniliśmy żadnej straty, bardzo dobrze grał Adam Waczyński, otworzył się w końcu Damian Kulig, a grą dobrze kierował Łukasz Koszarek. Ten ostatni musiał czuć większą odpowiedzialność, bo do gry znów nie był gotowy A.J. Slaughter – uraz z końcówki meczu z Finlandią okazał się poważniejszy.

I mimo trójek Kostasa Sloukasa, Polacy prowadzili – po trójce Przemysława Zamojskiego nawet 27:19. Grecy tradycyjnie w tym turnieju zaczęli słabiej, poza meczem z Finlandią zawsze wyraźnie przegrywali pierwszą kwartę. Jedynym naszym problemem były dwa szybkie faule Mateusza Ponitki.

Na początku drugiej kwarty szybko się jednak okazało, że największym problemem jest grecka obrona. Lepsza, aktywniejsza, trudniejsza do sforsowania. Grecy wybronili kilka naszych akcji i wyprowadzili z tego dobre ataki – szczególnie, że zaczęli trafiać z dystansu (7/10 do przerwy). W nieco ponad dwie minuty zaliczyli zryw 9:0 i wyszli na prowadzenie.

I gdyby nie Kulig z Waczyńskim, byłoby źle – momentami przewaga rywali sięgała już siedmiu punktów (44:37), ale ta dwójka grała przytomnie i skutecznie w ataku. Po 20 minutach przegrywaliśmy 43:49.

Świetny Kulig trzecią kwartę zaczął od kolejnych udanych akcji, po jego wsadzie szybko doprowadziliśmy do remisu 51:51. Środkowy Banvitu Bandirma grał tak, że można było tylko kręcić głową z podziwem. Walczyliśmy z Grecją jak równy z równym, po trójce Koszarka wyszliśmy na prowadzenie 59:58. Radosna wymiana ciosów czasem zmieniała się w mocną walkę pod koszem, ale wynik ciągle był bliski remisu.

Jakiegoś przełomowego momentu nie było, Grecy mozolnie budowali przewagę – tu Ioannis Bourousis ograł Przemysława Karnowskiego, tam odpowiedział świetny Waczyński, tu wpadła trójka Nickowi Calathesowi, tam wykręciła się Aaronowi Celowi. Ale gdy swoją kolejną trójkę trafił Sloukas, zrobiło się 80:71 dla Grecji na 6 minut przed końcem.

I Polacy już się nie podnieśli. Kulig ostygł na ławce, a po powrocie na parkiet nie dostawał piłki. Grecy ciągle trafiali z dystansu (znakomite 13/20!) i ostatecznie wygrali 95:77. Calathes zdobył 24 punkty i miał 10 asyst, Sloukas dodał 26. Byli dla nas za dobrzy.

