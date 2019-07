Szymon Kiwilsza w Warszawie – Legia stawia na młodość

Legia znalazła zastępcę Michała Kołodzieja. Polskim graczem na pozycji numer 4 w zespole Tane Spaseva będzie tym razem Szymon Kiwilsza, który ostatni sezon spędził w GTK Gliwice.

Szymon Kiwilsza (21 lat, 201 cm) ma za sobą już dwa sezony w PLK. W 2017 roku debiutował na ekstraklasowych parkietach w barwach AZS-u Koszalin, a ostatnie rozgrywki spędził w GTK Gliwice.

W zespole prowadzonym przez Pawła Turkiewicza Szymon grał przede wszystkim na pozycji numer 4. W 28 spotkaniach, jakie rozegrał, zdobywał średnio 4,6 punktu i zbierał 3,6 piłki. Trafiał za 2 na poziomie 45%, z kolei zza łuku tylko 1/4 rzutów znalazła drogę do kosza.

Kiwilsza po raz kolejny zmienia latem klub. Tym razem przenosi się do Warszawy, gdzie pod okiem Tane Spaseva spróbuje postawić kolejny krok w swojej karierze. Szymon w Legii najprawdopodobniej zastąpi w rotacji Michała Kołodzieja, który z kolei przeniesie się do Starogardu Gdańskiego.

Kiwilsza to 3. nowy zawodnik warszawskiej Legii i jednocześnie 7. gracz z ważnym kontraktem. Legia aktualnie w składzie ma 4 Polaków i 3 obcokrajowców.

