Szymon Szewczyk w Anwilu – co uszyje na centrze?

Doświadczenie, warunki fizyczne, wciąż umiejętności – Szymon Szewczyk powinien być we Włocławku wartościowym nabytkiem. Ale wpasowanie go w istniejącą drużynę nie będzie proste.

Weteran polskich i nie tylko polskich parkietów, Szymon Szewczyk (35 lat, 209 cm) po ładnej karierze międzynarodowej kontynuuje przygodę z PLK. W czwartym sezonie po powrocie zagra w czwartym klubie. Tym razem będzie to Anwil Włocławek.

W poprzednich rozgrywkach były reprezentant Polski grał przede wszystkim na pozycji silnego skrzydłowego w Stali Ostrów Wlkp. W niecałe 22 minuty na parkiecie notował średnie na poziomie 9,5 punktu (49% z gry, w tym 39% za trzy) oraz 4,8 zbiórki. Jako center w ubiegłym sezonie grywał średnio po kilka minut w meczu.

Igor Milicić ma już doświadczenie ze współpracy z Szewczykiem, który był podporą AZS Koszalin, trenowanego właśnie przez Chorwata. Sęk w tym, że było to już 3 lata temu.

Anwil poinformował w oficjalnym komunikacie, że zamknął już budowę składu jeśli chodzi o zawodników wysokich – poszukiwany jest już tylko 1 gracz na obwód. Oznacza to, że klub z Włocławka rozpocznie sezon z trzema silnymi skrzydłowymi (Szewczyk, Paweł Leończyk, Michał Nowakowski), niezbyt skorymi do twardej, podkoszowej walki.

Jedynym klasycznym środkowym będzie Josip Sobin, którego zapewne w tej roli będą próbowali wspomagać Szewczyk i Leończyk. Odwieczne marzenie wielu kibiców Anwilu o atletycznym podkoszowym ponownie pozostanie tylko marzeniem.

TS

