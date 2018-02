Szymon Szewczyk: Kości całe, czekam na badania

– Nastawianie łokcia trwało może 25 minut, a z tego, co mówi profesor – kości, więzadła i nerwy są całe. Teraz przewiozą mnie do innej kliniki, czekają mnie rezonans, tomografia. Ale może pojawię się w sobotę w hali – mówi Szymon Szewczyk.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

W trzeciej kwarcie czwartkowego ćwierćfinału Anwil – Asseco walczący w tłoku o piłkę środkowy włocławian upadł na parkiet i mocno uraził łokieć. W hali nikt diagnozy nie postawił, ale lekarze i masażyści oceniali uraz na poważne złamanie z przemieszczeniem.

Szczęście w nieszczęściu – do złamania nie doszło, łokieć prawej ręki był mocno zwichnięty. – Nastawianie było szybkie, trwało może 25 minut – powiedział nam w piątek rano Szymon Szewczyk. – Ale to, że łokieć wyskoczył ze stawu, to jedno. Lekarze powiedzieli mi, że czasem lepiej jest rękę złamać niż zwichnąć, bo przy zwichnięciu może wydarzyć się dużo złych rzeczy.

– Teraz czeka mnie przejazd do innej kliniki i badania – rezonans, tomografia. Profesor, który się mną opiekował w szpitalu w Otwocku, mówi, że kości, nerwy i więzadła są całe. Ale trzeba przebadać inne ewentualności, przyczepy itp. – dodaje koszykarz Anwilu.

Czy można już ocenić, ile czasu potrwa przerwa? – Nie, sam tego nie wiem, nikt nie wie. Z prostej przyczyny – nie wiemy do końca, co się stało, musimy poczekać na wyniki kolejnych badań – mówi Szymon Szewczyk.

Twardziel ze Szczecina mówi, że w nocy zdołał jeszcze obejrzeć w internecie mecz Anwilu z Asseco, że czytał wszystkie życzenia powrotu do zdrowia od kibiców. – Bardzo dziękuję za miłe słowa, poprosiłem dziennikarzy, którzy w nocy wysyłali mi wiadomości, by napisali, że kości są całe i jestem po zabiegu, chciałem trochę uspokoić fanów. I mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, może uda mi się przyjechać w sobotę do Areny Ursynów – zapowiada Szewczyk.

Jego Anwil spotka się w półfinale ze zwycięzcą meczu Stelmetu Enea z Legią.

ŁC

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>