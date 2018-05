Szymon Szewczyk wraca do gry – zagra już ze Stelmetem?

Doświadczony podkoszowy Anwilu zakończył rehabilitację po kontuzji ramienia. Po prawie 3 miesiącach przerwy otrzymał zielone światło na powrót do treningów.

O powrocie do treningów Szymona Szewczyka, klub z Włocławka oficjalnie poinformował we wtorkowe popołudnie. Były reprezentant Polski pauzował od lutowego turnieju Pucharu Polski – w trakcie meczu z Asseco upadł tak nieszczęśliwie, że doznał poważnego zwichnięcia łokcia. Na szczęście 35-letniemu weteranowi udało mu się wrócić do gry jeszcze przez końcem sezonu.

"I am back!" – ktoś już to kiedyś powiedział, prawda⁉️ Zobaczcie kto otrzymał zielone światło na powrót do treningów❗💪🏀#PlayOffTime #PayOffTime #GłodniZwycięstw pic.twitter.com/x8pulGDgZs — Anwil Włocławek (@Anwil_official) May 8, 2018

Szewczyk wznawia treningi, być może znajdzie się w meczowej dwunastce już od początku półfinałowej serii ze Stelmetem, która startuje w najbliższy piątek, 11 maja. Nie wiadomo jeszcze, czy i w którym meczu rywalizacji wybiegnie na parkiet. To wciąż olbrzymi postęp – początkowo mówiono o powrocie w czerwcu.

Na pewno od czasu jego kontuzji, zmieniła się też sytuacja kadrowa w Anwilu – teraz o minuty wśród wysokich graczy Szymon będzie musiał dodatkowo rywalizować także z Jakubem Wojciechowskim. Pozycja ta sama, ale gracze jednak różni – przed Igorem Miliciciem niełatwy wybór. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że powszechnie lubiany zawodnik szczęśliwie wrócił do zdrowia.

