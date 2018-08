Szymon Szewczyk zostaje – Anwil z dobrym duchem

Bardzo doświadczony Polak w rotacji i ktoś, kto w pozytywnym sensie zadba o atmosferę w zespole. Szymon Szewczyk przedłużył kontrakt i przez 2 kolejne sezony znów zagra we Włocławku.

Łatwo popaść w narrację, że Szymon Szewczyk (35 lat, 209 cm) to już tylko człowiek, który ma odpowiadać za „trzymanie szatni”, czyli dbanie o właściwą atmosferę i podejście zespołu do obowiązków. OK, powrót w końcówce playoff, po kontuzji ramienia, weteranowi Anwilu nie wyszedł, ale to wciąż jest/będzie ktoś, kto realnie przyda się na boisku. Nie tylko z racji polskiego paszportu. Drużynie przyda się podkoszowy o innym stylu gry, niż Sobin i Parzeński, skoncentrowani na grze blisko obręczy.

W środę wieczorem klub z Włocławka poinformował oficjalnie, że Szymon Szewczyk zostaje na jeszcze dwa sezony w drużynie mistrzów Polski. Te jeszcze 2 sezony to, mimo wszystko, lekkie zaskoczenie.

Szef, Szewcu, Szu-Szu, a od poprzedniego sezonu też… Rzeźnik🔪🏀 Witamy Szymona ponownie wśród Rottweilerów❗ #PowrótRzeźnika pic.twitter.com/OlrRcPnRRH — Anwil Włocławek (@Anwil_official) August 15, 2018

To będzie 5. sezon Szewczyka po powrocie do Polski z udanej, europejskiej kariery. Od tego czasu, przed Anwilem grał w AZS Koszalin, Stelmecie i Stali Ostrów. W ubiegłym sezonie w PLK, były reprezentant Polski, notował średnie na poziomie 7.6 punkt oraz 3.2 zbiórki, spędzał na boisku średnio ok. 14.5 minuty.

Polska rotacja Anwilu przed nowym sezonem wygląda zatem następująco: Kamil Łączyński, Michał Michalak, Rafał Komenda, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Szymon Szewczyk i Jakub Parzeński.

