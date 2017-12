Szymon Wójcik – potrafi strzelać trójkami

Regularności jeszcze brakuje, ale potencjał jest – w jednym z grudniowych spotkań młodzieżowej ligi we Francji 18-letni skrzydłowy zdobył 36 punktów trafiając 5 z 6 trójek.

Jan i Szymon Wójcikowie z oczywistych względów mieli bardzo trudny rok. Adaptacja we Francji, a przede wszystkim choroba i śmierć ojca, musiały być dla nastolatków olbrzymim ciężarem. Ale w tym sezonie na boisku bliźniacy robią swoje, czyli – postępy.

Pisaliśmy o nich w maju, gdy kończyli poprzedni sezon grając w juniorach oraz w lidze Espoirs, czyli Nadziei, w której występują gracze do lat 21, a mecze rozgrywane są przed spotkaniami francuskiej ekstraklasy. Teraz Jan i Szymon grają już tylko w Nadziejach, obaj w większym wymiarze czasowym.

W tym sezonie na razie lepiej prezentuje się Szymon, czyli gracz szykowany na pozycję nr 4. Przy 205 cm wzrostu Wójcikowie nieźle się ruszają i są wszechstronni, ale Szymona bardziej ciągnie do rzucania z dystansu, a Jana do wejść pod kosz.

Ten pierwszy swoje możliwości pokazał w jednym z grudniowych spotkań – przeciwko drużynie z Antibes rzucił aż 36 punktów trafiając 5 z 6 trójek. W sumie miał 8/11 z gry oraz 5/6 z wolnych, a także 4 zbiórki.

W całym sezonie Szymon notuje póki po 11,7 punktu oraz 4,5 zbiórki grając po 25 minut w 11 meczach (10 razy wyszedł w pierwszej piątce). Trafia 42 proc. rzutów z gry, w tym 37 proc. za trzy. Poza świetnym spotkaniem z Antibes rzucał także 19 punktów z Bourg-en-Bresse i 14 z Monaco.

Jan występuje na trójce, ale w tym sezonie na boisku pojawia się rzadziej – w 9 meczach grał po 19 minut, jego średnie to 7,2 punktu oraz 4,0 zbiórki. Ale też zdarzają mu się dobre mecze – np. ten z double-double przeciwko Gravelines-Dunkerque, gdy miał 10 punktów i 10 zbiórek.

No i widać, że lubi i potrafi grać do kosza, a wsady mogą być jego specjalnością:

Urodzeni 11 listopada 1999 roku Wójcikowie z klubem z Chalon, w którym w seniorski wiek wchodzili m.in. Thabo Sefolosha oraz Clint Capela, nie mają kontraktu, ale umówili się na trzyletnią współpracę. W tej chwili są w jej drugim roku.

ŁC

