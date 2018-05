T.J. McConnell z rękawa – Sixers z pierwsza wygraną

W końcu przełamanie zespołu z Filadelfii! Sixers we własnej hali pokonali 103:92 Boston Celtics, ale wciąż przegrywają 1:3 w serii. Nieoczekiwanym bohaterem spotkania był T.J. McConnell.

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>

Trener Sixers Brett Brown postanowił zmienić ustawienie pierwszej piątki – do pomocy Benowi Simmonsowi na rozegraniu, dopiero drugi raz w tym sezonie, wystawił T.J.-a McConnella. Manewr zaskoczył rywala i bardzo się opłacił – 26-letni zawodnik zagrał doskonałe spotkanie (19 pkt. – rekord kariery, 7 zbiorek, 5 asyst), a gospodarze wreszcie wygrali mecz w serii z Bostonem.

Młode gwiazdy Sixers zagrały wyraźnie lepiej, nawet jeśli nie grzeszyły skutecznością. Joel Embiid zanotował 15 punktów i 13 zbiórek, a Ben Simmons 19 punktów i 13 zbiórek. Obaj zaliczyli identyczną skuteczność z gry – po zaledwie 6/15. Na szczęście dla nich, grę w ataku ratował Dario Sarić, który zdobył 25 punktów.

Celtics mieli spory problem z atakiem, trafili tylko 41% rzutów w meczu. Doskonałą formę z ostatnich meczów podtrzymał tylko Jason Tatum, który zdobył 20 punktów. Dobrze zagrał, wchodząc z ławki, Marcus Morris (17 pkt.).

W meczu nie brakowało spięć, typowych dla playoff – doszło m.in. do starcie Terry’ego Roziera z Embiidem. Wszyscy przypominają oczywiście, że jeszcze żaden zespół w historii NBA nie odrobił straty 0:3 (129 przypadków!), ale Sixers nie zamierzają się poddawać.

Celtics prowadzą w serii 3:1. mecz numer 5 odbędzie się w Bostonie, w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu.

To są buty LeBrona Jamesa – też możesz w nich zagrać! >>