Ta ostatnia niedziela – jak w czwórce? kto w playoff?

Tylko 8 meczów, ale wciąż dziesiątki wariantów. Ostatnia kolejka PLK rozstrzygnie między innymi o kolejności na miejscach 1-4 oraz pokaże, kto awansował do playoff z miejsc 7-8. Oficjalna strona ligi przygotowała pełne zestawienie wszystkich możliwych scenariuszy.

Wszystkie mecze odbędą się w niedzielę, 22 kwietnia, o godz. 17.45.

Szczegółowe warianty rywalizacji o miejsca 1-4 i 7-11 można znaleźć poniżej opisów.

MIEJSCA 1-4

Anwil Włocławek

Straci pierwsze miejsce tylko jeśli przegra z Polpharmą, a jednocześnie Polski Cukier wygra ze Stelmetem Eneą BC i BM Slam Stal przegra w Koszalinie.

We wszystkich pozostałych przypadkach zajmie pierwsze miejsce.

BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Będzie druga, jeśli wygra z AZS.

Będzie trzecia, jeśli przegra z AZS.

Polski Cukier Toruń

Będzie trzeci, jeśli wygra ze Stelmetem Eneą BC i BM Slam Stal też wygra.

Będzie drugi, jeśli wygra, BM Slam Stal przegra, a Anwil wygra.

Będzie pierwszy, jeśli wygra, BM Slam Stal przegra i Anwil też przegra.

Jeśli przegra ze Stelmetem Eneą BC będzie czwarty.

Stelmet Enea BC Zielona Góra

Będzie drugi, jeśli wygra z Polskim Cukrem, a BM Slam Stal przegra.

Będzie trzeci, jeśli wygra i BM Slam Stal też wygra.

Jeśli przegra z Polskim Cukrem Toruń będzie czwarty.

MIEJSCA 5-6

MKS Dąbrowa Górnicza zajmie piąte miejsce, jeśli wygra swój ostatni mecz i jednocześnie porażkę poniesie Rosa. W pozostałych przypadkach będzie szósty.

Rosa Radom zajmie piąte miejsce jeśli wygra lub jeśli przegra, ale jednocześnie porażkę poniesie MKS. W pozostałych przypadkach będzie szósta.









MIEJSCA 7-11

Asseco Gdynia

Zajmie siódme miejsce, jeśli wygra swój mecz i zwycięstwa odniosą King i PGE Turów.

Zajmie ósme miejsce, jeśli wygra, a PGE Turów przegra.

Zajmie ósme miejsce bez względu na wynik swojego meczu jeśli Trefl wygra, PGE Turów przegra i TBV Start przegra.

W pozostałych przypadkach nie wchodzi do play-off, może zająć miejsca od 9. do 11.

King Szczecin

W przypadku zwycięstwa z Treflem zajmie siódme miejsce, chyba że jednocześnie PGE Turów i Asseco wygrają, wtedy będzie ósmy.

W przypadku porażki z Treflem będzie poza play-off (zajmie 9. lub 10, miejsce), chyba że jednocześnie PGE Turów i Asseco przegrają, a TBV Start wygra – wtedy King będzie ósmy.

PGE Turów Zgorzelec

Zajmie siódme miejsce, jeśli wygra swój mecz i Trefl wygra, a Asseco przegra.

Zajmie ósme miejsce, jeśli wygra, a Trefl i Asseco także wygrają.

Zajmie ósme miejsce, jeśli wygra i King wygra, a Asseco przegra.

W pozostałych przypadkach nie wchodzi do play-off, może zająć miejsca 9. lub 10.

TBV Start Lublin

Zajmie ósme miejsce tylko w przypadku, jeśli wygra swój mecz, a Trefl, PGE Turów i Asseco przegrają.

W pozostałych przypadkach nie wchodzi do play-off, może zająć miejsca 9. do 11. (jeśli Trefl przegra swój mecz) lub na pewno 11. (jeśli Trefl wygra).

Trefl Sopot

W przypadku zwycięstwa z Kingiem zajmie siódme miejsce, chyba że jednocześnie PGE Turów wygra i Asseco przegra, wtedy będzie ósmy.

W przypadku porażki z Kingiem będzie poza play-off (zajmie 10. lub 11, miejsce), chyba że jednocześnie PGE Turów, Asseco i TBV Start przegrają – wtedy Trefl będzie ósmy.

MIEJSCE 12

Polpharma Starogard Gdański

MIEJSCA 13-14

AZS Koszalin utrzyma 13. miejsce, jeśli wygra ostatni mecz lub jeśli przegra, ale jednocześnie porażkę poniesie GTK. W pozostałych przypadkach zajmie 14. miejsce.

GTK Gliwice zajmie 13. miejsce w przypadku zwycięstwa w ostatniej kolejce i jednoczesnej przegranej AZS. W pozostałych przypadkach zajmie 14. miejsce.

MIEJSCE 15

Miasto Szkła Krosno

MIEJSCE 16

Legia Warszawa

Czarni Słupsk wycofali się z rywalizacji w trakcie rozgrywek, więc zostali przesunięci na ostatnie (17.) miejsce w tabeli.

Dla jeszcze bardziej dociekliwych – szczegółowe warianty przy rywalizacji o miejsca 1-4 i 7-11 są TUTAJ >>

