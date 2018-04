Ta ostatnia niedziela – wciąż zagadki w 1. lidze

Trzech chętnych i tylko dwa miejsca w playoff. W ostatniej kolejce powalczą o nie Biofarm Basket, ZB Pruszków i Śląsk Wrocław. W niedzielę poznamy też pierwszego spadkowicza.

Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się w niedzielę o godzinie 18.00. Los w swoich rękach mają Biofarm Basket Poznań oraz Elektrobud-Investment ZB Pruszków. Wygrane na wyjazdach przeciwko Pogoni Prudnik (Poznań) i KK Warszawa (Pruszków) zapewnią im udział w playoff.

Na potknięcie rywali liczy Śląsk, który traci do rywali jeden punkt ( Biofarm i ZB 47 punktów, WKS 46). Drużyna Radosława Hyżego, aby dalej marzyć o kolejnej rundzie rozgrywek, musi wygrać w Bydgoszczy z Astorią, która zajmuje 10 miejsce.

W Stargardzie odbędzie się szlagier rundy rewanżowej. Spójnia zagra z Jalamex Polonią 1912 Leszno. Ten mecz nie zmieni jednak sytuacji w tabeli – Spójnia jest pierwsza, a Polonia druga.

Trzecie miejsce zapewnił sobie Sokół Łańcut, który zagra w Kutnie. Jeżeli Polfarmex chce zająć piąte miejsce, to musi ten mecz wygrać. W tabeli przeskoczyć może ich GKS Tychy. Tyszanie muszą wygrać w Inowrocławiu z Notecią i liczyć na porażkę Kutna.

Zetkama Doral Nysa Kłodzko zagra z R8 Basket AZS Politechnika Kraków. Obie drużyny znają już swoje miejsce w tabeli na koniec rozgrywek. Kraków rozpocznie playoff z czwartego miejsca, a Nysa playout z 14. Siarka Tarnobrzeg zagra z SKK Siedlce. Zwycięstwo da Siarce 12 miejsce i serię playout zagra ona właśnie z SKK.

Niedziela będzie czasem pierwszych pożegnań z ligą. Do drugiej ligi spadnie Noteć lub KK Warszawa. W lepszej sytuacji jest stołeczna drużyna, zwycięstwo zapewni jej utrzymanie. Jeżeli Noteć chce walczyć w playout, to musi wygrać oraz liczyć na porażkę KK.

Maciej Łukaszewicz

Pary ostatniej, 34. kolejki:

Pogoń Prudnik-Biofarm Basket Poznań

Siarka Tarnobrzeg-SKK Siedlce

KSK Noteć Inowrocław-GKS Tychy

Spójnia Stargard-Jalamex Polonia 1912 Leszno

KK Warszawa-Elektrobud-Investment ZB Pruszków

Zetkama Doral Nysa Kłodzko-R8 Basket AZS Politechnika Kraków

Polfarmex Kutno-Sokół Łańcut

Enea Astoria Bydgoszcz – WKS Śląsk Wrocław

Wszystkie mecze zaplanowane są na niedzielę (8 kwietnia), godzina 18.00

