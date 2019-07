Tacko Fall – Celtics testują niezwykłego giganta (WIDEO)

Jeśli masz 231 centymetrów wzrostu, to musisz zwracać uwagę. Tacko Fall nie został wybrany w drafcie, ale Boston Celtics dali mu krótkoterminowy kontrakt i sprawdzają teraz w Lidze Letniej.

Pochodzący z Senegalu Tacko Fall (24 lata, 231 cm) robi wrażenie jeszcze większego niż jest w rzeczywistości, między innymi dzięki rozpiętości ramion – według różnych źródeł od 2.45 m do 2.50 m. Widać to choćby przy jego wsadach, do wykonania których czasem nie musi podskakiwać. Stojąc sięga bowiem dłonią na wysokość 3.10 m, czyli 5 centymetrów ponad obręcz!

Tacko zbiera pozytywne recenzje na treningach Celtics, w sobotę zadebiutował także w Lidze Letniej, w meczu przeciwko Philadelphia 76ers. Pierwsze, co natychmiast zwraca uwagę, jak na swoje gabaryty, zaskakująco dobrze biega. Ma też niezłą prace nóg w ataku i opanowane podstawowe manewry, co widać na wideo poniżej.

W meczu przeciwko Sixers (wygranym przez Celtics 96:82), Fall zrobił całkiem przyzwoite wrażenie. W trakcie 10 minut gry zanotował 6 punktów, 4 zbiórki i efektowny blok, a drużyna z nim na parkiecie była aż „+18”.

Senegalczyk ma podstawy z 4 lat spędzonych w NCAA (University of Central Florida), ale przed nim wciąż długa droga do ewentualnej gry w NBA – wciąż nie wiadomo, czy w ogóle będzie do niej pasował. Gracz pokazuje jednak, że warto mu się dalej przyglądać i dawać kolejne szanse. Ludzi o tak niezwykłych warunkach fizycznych, którzy są relatywnie sprawni, nie spotyka się przecież często.

