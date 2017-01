Jerel Blassingame: Jeszcze nie rozwiązałem kontraktu…

– Cała sytuacja może się różnie zakończyć – powiedział nam we wtorek po południu lider Energi Czarnych Słupsk. Od rana w Słupsku jest bardzo gorąco.

Na porannym, pierwszym treningu w 2017 roku, nie było ani trenera Robertsa Stelmahersa, ani Jerela Blassingame’a, ani Justina Jacksona. Kilkadziesiąt minut spóźnił się Chavaughn Lewis, a Jarosław Mokros przyszedł tylko po to, by przeprosić obecnych trenerów i powiedzieć, że trenował nie będzie.

Pożar w Słupsku trwa od kilku dni i nie wygląda na to, by miał się zakończyć bez wielkiego wstrząsu.

Co wiemy? Że klub zalega graczom z płatnościami, choć niektórzy z koszykarzy wyrozumiale mówią tylko o poślizgach. Że przed meczem z Polpharmą Stelmahers wyrzucił z treningu Jacksona. Że Blassingame nie ma dobrych relacji z trenerem. Że Mokros wypowiedział umowę i jest w sporze z klubem, a jego agent zaczyna mu szukać klubu.

Do tego dochodzą też kiepskie wyniki, niezadowolenie kibiców. W Czarnych Słupsk jest po prostu źle, klub dopadł spory kryzys.

Podobno odchodzi też Blassingame. „Agent Blassingame’a wysłał e-maila z prośbą o rozwiązanie umowy” – napisał na Twitterze Paweł Łakomski.

Nam udało się porozmawiać chwilę z Blassingamem. Jak komentuje doniesienia o swoim rozstaniu z klubem? – Nie rozwiązałem kontraktu. Jeszcze nie. Są pewne kwestie do rozwiązania między mną i klubem, ale w tym momencie nie mogę o nich dyskutować, cała sytuacja może się różnie zakończyć. Różne rozwiązania są możliwe.

– Co to za kwestie? Nie chcę o tym w tej chwili mówić. Ale mam w moim kontrakcie klauzulę wykupu, no i mam kilka dobrych ofert. Jest opcja odejścia. Ale chciałbym zostać w Słupsku, podpisać kilkuletni kontrakt, zostać najdłużej, jak się da. Jeśli jednak się nie uda, to zrobię to, co dla mnie najlepsze.

J-Blass zapowiedział też, że będzie w Gryfii na wieczornym wtorkowym treningu, a potem porozmawia z prezesem Andrzejem Twardowskim. Nam udało się dodzwonić do szefa Czarnych, ale rano usłyszeliśmy tylko, że nie może rozmawiać, bo „ma wiele problemów do rozwiązania”, a po południu, że właśnie spotyka się z trenerami Stelmahersem i Mirosławem Lisztwanem.

Na stronie internetowej Czarnych pojawił się za to dziwaczny komunikat dla kibiców:

„W obliczu pojawiających się z różnych źródeł niepokojących Was informacji pragniemy Wam przekazać, że nasz klub i zarazem słupska koszykówka znalazły się w trudnym położeniu. Podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, aby wyjść z tej sytuacji i wszystko wskazuje na to, że nie po raz pierwszy wyjdziemy z problemów z podniesionym czołem. Niestety raczej nieuniknione będą zmiany w zespole, może dojść do bardzo trudnych rozstań. Póki co nie możemy przekazać Wam więcej i ta krótka informacja musi Wam wystarczyć, ale w miarę możliwości będziemy Was informować o sytuacji klubu i drużyny.”

Pole do interpretacji jest duże, między wierszami można wyczytać, że Blassingame odejdzie z klubu. Czy trudne położenie może oznaczać, że w nowym roku klub dostał sygnał od sponsora o zmieniających się warunkach umowy? Takie teorie też już się pojawiają.

