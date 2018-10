Tajne Listy 8: Rankingi siły – Polski Cukier na czele

Dwie propozycje kolejności drużyn po rundzie zasadniczej i w obu toruńskie „Pierniki” na czele. Czy faktycznie brak pucharów okaże się w PLK przewagą? Kto jeszcze wejdzie do playoff?

Jacek: Panowie jesteśmy w trakcie pierwszej kolejki, więc muszę o to zapytać. Jak według Was będzie wyglądała tabela po sezonie regularnym i kto w czerwcu będzie cieszył się z miejsca na podium?

Karol: Lubię wszelkie Power Rankingi, ale w przypadku PLK przychodzi mi to z dużą trudnością, szczególnie, gdy kleimy ekipy spoza „Superligi”. No ale cóż, pora wziąć się do roboty!

1. Polski Cukier Toruń – piszę to w momencie, gdy PCT już przegrał walkę o BCL, więc mam pewne ułatwienie. To właśnie ten fakt sprawił, że ulokowałem ich na pierwszym miejscu. W końcu piszemy tylko o sezonie zasadniczym, a rywale będą musieli czasem odpuścić/będą zmęczeni etc. trudem rywalizacji w Europie.

2. Stelmet Zielona Góra – szczerze mówiąc, jestem umiarkowanie przekonany do tegorocznego składu Stelmetu, ale z drugiej strony wciąż mają graczy, którzy samodzielnie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Kilku, rzecz jasna. To powinno zadecydować o tym, że po RS będą przed…

3. Anwil Włocławek – we Włocławku jest taki głód pucharów, że jestem przekonany, co do mocnego zaangażowania klubu w BCL, co czasem może wiązać się z lekkim brakiem sił na starcia ligowe. Wypadkową tego, wg mnie, będzie miejsce trzecie po sezonie zasadniczym.

4. Arka Gdynia – był taki moment, że miałem ich wyżej niż Toruń. Czasy się zmieniają, więc obecnie wylądowali u mnie na miejscu 4. Ale w sumie to sam nie wiem, tak po prostu. Może te słabsze, pierwsze mecze Dulkysa i Bosticia o tym zadecydowały? Chyba tak.

5. King Szczecin – wchodzę w to, że to King będzie na piątym miejscu. Stabilność, jakość – zarówno jeśli chodzi o obcokrajowców, jak i paszporty, a także – przynajmniej takie odnoszę wrażenie – ostatnio panuje całkiem niezły klimat do rozwoju koszykówki w Szczecinie. Grajcie na sto procent, panowie!

6. BM Slam Stal Ostrów – bo w sumie kto inny… Podobają mi się Amerykanie w Dąbrowie, ale ich zabija zbyt wąski skład, więc stawiam na Stalówkę.

7. Trefl Sopot – jakoś umiarkowanie wierzę w tego Trefla, ale jednak załapią się do play offów. Obcokrajowcy są OK i z bardzo ograniczonym ryzykiem, a polski roster – jak na środek tabeli – jest bardzo dobry.

8. MKS Dąbrowa Górnicza – Melvin i Davis będą kręcić tą ligą. Być może we dwójkę będą zdobywać nawet 50% punktów ekipy. Dalej jest już gorzej, bo po prostu brakuje zmienników. Gdyby ten Dower się nie posypał… Albo znalazły się środki na kogoś za niego. Mam nadzieję, że problemy finansowe nie zabiją tego zespołu.

9. TBV Start Lublin – myślę, że Washington będzie kotem, a po cichu liczę też na Earvina Morrisa. Plus – co warto zauważyć – Lublin ma całkiem solidną polską rotację, co wg mnie wyróżni tę drużynę od grupy pościgowej.

10. Polpharma Starogard Gdański – słaba polska rotacja nie pozwoli im na zagranie w PO.

11. Rosa Radom – przyjście Fina sprawia, że trochę przychylniej patrzę na Rosę, ale mimo wszystko nie widzę ich nawet w pierwszej dziesiątce. Dobre czasy w Radomiu już się skończyły.

12. Miasto Szkła Krosno – wielka szkoda, że posypał się Jordan, bo zapowiadał się świetnie. Na szczęście na Podkarpaciu mają jeszcze drugiego Jordana w zanadrzu – Loveridge’a, który może okazać się naprawdę trafionym transferem. Generalnie – gdyby nie ten chaos i trener, który w lidze nie odnosił sukcesów – pchnąłbym ich jeszcze trochę wyżej.

13. GTK Gliwice – całkiem przychylnie patrzę na ten skład, wg mnie nie będą mieli żadnych problemów z utrzymaniem się.

14. Spójnia Stargard – póki co nie widzę w nich nic szczególnego, ale ma być coraz lepiej. Do ekipy dołączy Byron Wesley, więc coraz lepiej to wygląda.

15. AZS Koszalin – bo może jednak któryś z tych Serbów wypali?

16. Legia Warszawa – gdzie jest Woodard, ja się pytam?! Jedyny powód, dla którego chciałbym oglądać tę drużynę wyjechał, więc wrzucam ich na 16. miejsce.

Tak bardzo cichutko marzy mi się mistrz dla kogoś spoza dwójki Anwil – Stelmet. Stawiam na długą serię pomiędzy Toruniem a Stelmetem/Anwilem. Kto wygra? Pomidor.









Arek: Tabela po sezonie zasadniczym będzie wyglądała tak:

1. Twarde Pierniki Toruń – i co mi zrobicie za ten typ, co? Nie awansowali do BCL, będą świeżsi niż Stelmet (jak każda inna drużyna), mocniejsi/równiejsi pod koszem (na papierze wydaje mi się, że są gorsi tylko od Stelmetu) od reszty, a na początku roku kalendarzowego dorzucą strzelca i Ryszard Szczechowiak pewnie zadba o to, by był dobry na nasze warunki.

2. Anwil Włocławek – „nowy sezon, nowy ja” czyli Anwil bez wyróżniającego się talentem gracza, a bardziej równy, przypomina mi Stelmet po swoim pierwszym złocie. Plan, w którym potrzebna była długa ławka, odbił się lekko czkawką. Jednakże, Igor Milicic to nie Mihailo Uvalin i równie dobrze mógłbym ustawić ten fizyczny i długi skład na pierwszym miejscu.

3. Stelmet ENEA BC Zielona Góra – „jestes tak dobry, jak twój ostatni… ” czyli wszyscy patrzymy na Stelmet przez pryzmat ostatnich miesięcy poprzedniego sezonu, ale to wciąż jest drużyna z doświadczonymi (spasionymi) graczami, z najlepszym polskim graczem w PLK i tylko ten długi, męczący sezon, większe ryzyko kontuzji oraz fatalne w obronie mecze kontrolne sprawiają, że na dziś stawiam ich na 3 miejscu po PO.

Małą zagadką jest też Igor Jovovic w roli head coacha, bo Stelmet jako jedyny z drużyn SuperLigi zmienił trenera. Zresztą co ja się tutaj produkuję, omówiliśmy Stelmet już jakieś dziesięć razy.

4. Arka Asseco Gdynia – w pierwszym meczu Euro Cupu zagrali fajnie, tak samo jak słabo zagrał Lokomotiv. Nie wiem czy drużyna z Rosji była tak statyczna przez brak zgrania czy jednak przez dobrą obronę Arki, ale jeżeli Przemysław Frasunkiewicz wprowadza takie elementy obrony, jakich jeszcze nie grał, to ja mogę taką Arkę oglądać. Bostic odpali (zresztą to mój typ na jednego z lepszych zagranicznych transferów ligi) Stawiam ich jednak na zaledwie czwartym miejscu.

Oeeeezu zaczyna się…

5. King Szczecin – zatrzymali większość składu, dodali sprawdzonego w PLK Sajusa, i dobrego Łotysza Vecvagarsa. Martynas Paliukensa z sezonu na sezon imponuje mi coraz bardziej. Problemem jest nieobecność trenera Budzinauskasa i to kiedy wróci na ławkę, czy w miarę na początku sezonu, może sprawiać kłopot. Jednakże, inaczej niż przed poprzednim sezonem, optymistycznie patrzę na Wilki Morskie i w play-offach stawiam ich do pary z Arką.

6. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – bo nikogo innego nie widzę w tym miejscu.

Teraz to się zaczną kwiatki…

7. Trefl Sopot – daje ich tutaj, wbrew moim przeczuciom związanym ze zwolnieniem trenera Klozińskiego i niepodobającym mi składem, ale tak jak wyżej – są gorsi.

8. Polpharma Starogard Gdański – z tego co pamiętam fajnie grali w sparnigach, są Bibbins, Davis i Kemp na pozycjach 1, 3 i 5, wystarczy zmieścić tam teraz Gołębiowskiego (ja tam na gościa bym stawiał) oraz Struskiego i jazda. Wyzwanie przed trenerem Gronkiem – sprawdzić się, prowadząc słabą drużynę, czego chcieli kibice z prawie całej Polski. Polpharma w kwietniu na dziś zajmuje u mnie ósme miejsce.

Loteria:

9. TBV Start Lublin – Washington i kto tam dalej jest? Nikt? Będą walczyć o ósme miejsce z polskim PSG.

10. MKS Dąbrowa Górnicza – wiem, że nisko, bo nigdy nie będą nie doceniał drużyn prowadzonych przez Jacka Winnickiego, ale ta drużyna może się rozpaść przez długi. Bo zadłużać się trza umić.

11. Rosa Radom – o Rosie już gadaliśmy

12. Legia Warszawa – fajne zagraniczne transfery, fajny Kowalczyk, no ale dajcie spokój.

13. GTK Gliwice

14. Spójnia Stargard – o Spójni też już pisaliśmy tu http://www.pulsbasketu.pl/tajne-listy-6/

15. Miasto Szkła Krosno

16. AZS Koszalin

Mistrza zdobędzie Stelmet, po 7-meczowej serii z Piernikami, trzecie miejsce zdobędzie Arka – po serii z Anwilem. Jakoś tak.

Powyżej pisałem że Bostic to według mnie jeden z lepszych zagranicznych transferów, do tego mógłbym wymienić parę typów, ale kogo wy macie w Top-5 waszym zdaniem najlepszych zagranicznych transferów-nie-amerykański-rookie?

