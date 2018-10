Tak grała 1 liga: Mocny początek Czarnych, świetny Patoka

Pierwsza liga rozkręca się na dobre – w weekend mieliśmy sensację w Bydgoszczy, pełną halę Gryfia na meczu z Górnikiem i dobre występy młodzieży. Co z 2. kolejki wypada zapamiętać?

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>

To był hit!

STK Czarni Słupsk – Górnik trans.eu Wałbrzych 77:66

Dwie nowe drużyny w 1. lidze, Gryfia pękała w szwach, a „Czarni” pokazali, że sukcesywnie realizują swój cel na sezon 2018/19 jakim jest odbudowa koszykówki w Słupsku.

Sam mecz był bardzo zacięty i niżej notowana ekipa z Wałbrzycha postawiła całkiem trudne warunki (w kwartach było 19:20, 17:15, 19:11, 22:20), ale w rezultacie Górnik musiał uznać wyższość gospodarzy. Dobre zawody w wykonaniu Damiana Cechniaka, Patryka Pełki czy Łukasza Seweryna pomogły słupszczanom zapisać na koncie drugą wygraną w sezonie. Pełne statystyki TUTAJ >>

MVP kolejki:

Jakub Patoka – debiut w WKK Wrocław i to od razu jaki! Były zawodnik ekstraklasy zanotował 24 punkty, 11 zbiórek, 3 przechwyty i 3 bloki, pokazał do tego wiele efektownych akcji. WKK pewnie wygrało zaś z rywalem z Łowicza.

Najlepsze numery:

Damian Cechniak (Czarni) – 23 punkty, 12 zbiórek, asysta i 2 bloki, 9/10 z gry i 7 wymuszonych fauli. To już drugie double – double zawodnika Czarnych w tym sezonie.

Marc-Oscar Sanny (Polonia) – 22 punkty, 2 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty podczas ponad 24 minut gry. Do tego świetne 4/5 z dystansu.

Młoda krew:

Bartosz Majewski (1997 r., Polfarmex) – rozgrywający z Kutna zanotował 10 punktów (2×3), 6 zbiórek i 3 asysty.

Aleksander Lewandowski (18 lat) – 11 punktów, 2 zbiórki, 2 przechwyty, 1 blok podczas ponad 20 minut gry. Wygląda na to, że trener Biofarmu Paweł Blechacz wierzy w jego potencjał i będzie mu tym sezonie dawał zdecydowanie więcej szans.

Zaskoczenie weekendu:

W spotkaniu Enei Astorii Bydgoszcz z AZS AGH Kraków zdecydowanym faworytem była drużyna Grzegorza Skiby. Zawodnicy AZS AGH Kraków w Artego Arenie sensacyjnie pokonali jednak faworyzowanych gospodarzy 76:85. Najlepszym zawodnikiem meczu był Michał Sadło – relacja z tego spotkania TUTAJ >>

Pozostałe wyniki 2 kolejki:

Energa Kotwica Kołobrzeg – Jamalex Polonia 1912 Leszno 56:76

WKK Wrocław – KS Księżak Syntex Łowicz 91:76

Pogoń Prudnik – Biofarm Basket Poznań 92:80

Rawlplug Sokół Łańcut – SKK Siedlce 89:63

Polfarmex Kutno- GKS Tychy 61:75

STK Czarni Słupsk- Górnik trans.eu Wałbrzych 77:66

Co ciekawego za tydzień?

W 3. kolejce zdecydowanie hitem będzie starcie FutureNet Śląska Wrocław i Jamalex Polonii Leszno (sobota, godz. 18.00). Zespół Radosława Hyżego mówi otwarcie o chęci awansu do ekstraklasy. Łukasz Grudniewski z kolei, może pochwalić się bardzo ciekawym i doświadczonym składem, w którym możemy zobaczyć również wychowanków wrocławskiego Śląska. Ten mecz zapowiada się wręcz na jeden z najciekawszych w całej rundzie jesiennej.

Pozostałe mecze (wszystkie w sobotę, 13.10):

Biofarm Basket Poznań-STK Czarni Słupsk 17:00

Pogoń Prudnik-Energa Kotwica Kołobrzeg 17:30

SKK Siedlce-Polfarmex Kutno 18:00

AZS AGH Kraków-WKK Wrocław 18:00

KS Księżak Łowicz-Rawlplug Sokół Łańcut 18:30

Górnik Trans.eu Wałbrzych-Enea Astoria Bydgoszcz 18:30

GKS Tychy-Elektrobud Investment ZB Pruszków 19:00

Pamela Wrona, @PulsBasketu

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>