Tak grała 1 liga: Dziewa błyszczy, Śląsk wygrywa

Potentaci z Łańcuta i Wrocławia wygrali swoje mecze, a bohaterem weekendu był 21-letni podkoszowy FutureNet Śląska Aleksander Dziewa. Wreszcie smaku zwycięstwa zaznał Księżak Łowicz.

To był hit!

Zespoły z odległych krańców tabeli, ale jednak potrafiły stworzyć spektakularne widowisko. Mogłoby się wydawać, że dla Śląska Wrocław, który jest jednym z głównych faworytów rozgrywek, będzie to łatwy i jednostronny pojedynek. Nic z tych rzeczy, drużyna Michała Spychały w Siedlcach postawiła bardzo trudne warunki. Śląsk Wrocław wygrał z SKK zaledwie dwoma punktami po dogrywce. Spotkanie zakończyło się wynikiem 102:104. dzięki Robertowi Skibniewskiemu, który na 0,6 sekundy do zakończenia spotkania trafił rzut na zwycięstwo!

MVP Kolejki

Aleksander Dziewa – 21-letni zawodnik FutureNet Śląska Wrocław znalazłby się w kategorii „Młoda krew”, gdyby nie fakt, że rewelacyjnym występem poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa z SKK Siedlce – skończył mecz z 38 punktami (4×3), 14 zbiórkami, 4 blokami i evalem 42!

Najlepsze numery

Bartosz Wróbel – choć jego SKK Siedlce przegrało ze Śląskiem, bez wątpienia zasłużył na wyróżnienie. Aż 36,5 minuty, 35 punktów (3×6), 7 zbiórek, 5 asyst i 2 przechwyty, a dodatkowo wymusił 5 fauli.

Michał Jankowski – strzelec z GKS Tychy w przegranym meczu z Polonią Leszno rzucił 27 punktów (3×3), na dobrej skuteczności (10/15 z gry), dołożył 3 zbiórki i 3 asysty.

Rafał Król (SKK Siedlce) do dorobku Bartosza Wróbla dołożył jeszcze swoje 24 punkty, 9 zbiórek oraz 3 asysty, podczas aż 38 minut spędzonych na parkiecie.

Młoda krew

Iwan Wasyl (21 lat) – zawodnik AZS AGH Kraków w meczu przeciwko Polfarmeksowi Kutno zanotował 21 punktów, 3 zbiórki, 1 asystę oraz 6 fauli wymuszonych.

Michał Jędrzejewski (20 lat) – gracz WKK Wrocław do zwycięstwa nad Biofarmem dołożył 17 punktów, 3 asysty, 3 zbiórki oraz 3 przechwyty.

Mikołaj Kurpisz (20 lat) – zawodnik Biofarmu Basket Poznań, który w prawie 36 minut gry zrobił double-double, notując 17 punktów i 14 zbiórek!

Aleksander Lewandowski (18 lat) – jeszcze młody gracz Biofarmu, którego wypada wymienić – miał 15 punktów i 3 zbiórki w meczu z WKK, trafił dobre 6 z 9 rzutów z gry.

Zaskoczenie weekendu

Kotwica pozytywnie zaskoczyła wygrywając w Słupsku, a Astoria zaczęła sezon poniżej oczekiwań. W Kołobrzegu jednak minimalnie lepsi okazali się goście z Bydgoszczy, notując trzecią wygraną w sezonie i (być może) ruszając w górę tabeli.

Komplet wyników:

Biofarm Basket Poznań-WKK Wrocław 67:72

GKS Tychy-Jamalex Polonia 1912 Leszno 80:83

SKK Siedlce-FutureNet Śląsk Wrocław 102:104

KS Księżak Syntex Łowicz-Elektrobud-Investment ZB Pruszków 70:56

AZS AGH Kraków-Polfarmex Kutno 75:86

Energa Kotwica Kołobrzeg-Enea Astoria Bydgoszcz 73:77

Pogoń Prudnik-STK Czarni Słupsk 83:93

Górnik Trans.eu Wałbrzych-Rawlplug Sokół Łańcut 62:82

Co ciekawego za tydzień?

W szóstej kolejce bardzo interesująco zapowiada się starcie Jamalex Polonii Leszno i STK Czarnych Słupsk. Drużyny te sąsiadują ze sobą w tabeli i bardzo chcą być w czołówce. Mantas Cesnauskis czy Kamil Chanas?

Wszystkie mecze:

Enea Astoria Bydgoszcz – Pogoń Prudnik (Sobota 17:00)

Polfarmex Kutno – Górnik Trans.eu Wałbrzych (Sobota 17:30)

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – AZS AGH Kraków (Sobota 18:00)

GKS Tychy – SKK Siedlce (Sobota 19:00)

KS Księżak Syntex Łowicz – FutureNet Śląsk Wrocław (Sobota 19:30)

Rawlplug Sokół Łańcut – Biofarm Basket Poznań (Niedziela 17:30)

WKK Wrocław – Energa Kotwica Kołobrzeg (Niedziela 18:00)

Jamalex Polonia 1912 Leszno – STK Czarni Słupsk (Niedziela 19:00)

Game-winner Roberta Skibniewskiego! Ostatnie sekundy meczu z SKK Siedlce i zwycięski rzut Roberta Skibniewskiego 0.6 sekundy przed końcem! 🔥🔥🔥#HejŚląsk #PoweredByFutureNet Opublikowany przez FutureNet Śląsk Wrocław Sobota, 20 października 2018