Tak grała 1 liga: Kraków zadziwia, Czarni z porażką

FutureNet Śląsk i Rawlplug Sokół niepokonane, już druga wygrana AZS AGH Kraków, Czarni Słupsk przegrali w Poznaniu. Co z 3 kolejki wypada zapamiętać?

To był hit!

Zacięty pojedynek kandydatów do awansu do PLK – FutureNet Śląsk Wrocław minimalnie pokonał Jamalex Polonią Leszno 86:82 (23:31, 24:16, 22:13, 17:22), a o jego losach zadecydowały ostatnie sekundy meczu.

Bohaterami meczu byli Aleksander Dziewa i Bartłomiej Pietras. Dla gości najlepiej punktował podkoszowy Mateusz Stawiak, który zanotował 23 punkty i 9 zbiórek. Relacja z tego meczu TUTAJ >>

MVP kolejki

Patryk Pełka – dobra passa STK Czarnych została przerwana, mimo rewelacyjnego występu gracza ze Słupska. Przy okazji porażki 71:76 z Biofarmem Basket w Poznaniu, Pełka zanotował 27 punktów i 13 zbiórek, trafił 4/6 z dystansu. Uzbierał eval na poziomie 32.

Najlepsze numery

Rafał Król – doświadczony, 30-letni silny skrzydłowy SKK Siedlce w meczu przeciwko Polfarmex Kutno zanotował 27 punktów (9/12 z gry), 6 zbiórek i rozdał 2 asysty. Wymusił 7 przewinień.

Filip Małgorzaciak – strzelec z Łańcuta zaliczył 25 punktów, 2 zbiórki i 3 asysty, przy okazji wygranej w Łowiczu.

Piotr Niedźwiedzki – podkoszowy Górnika, przy okazji wygranej z Astorią, zanotował 25 punktów (10/12 z gry), 6 zbiórek i 3 bloki.

Młoda krew

Aleksander Dziewa – 20-letni podkoszowy Śląska miał 19 punktów i 6 zbiórek, trafił doskonałe 8/9 z gry,

Bartłomiej Pietras – inny z wysokich wrocławian, zanotował w 28 minut gry zdobył 12 punktów, 9 zbiórek (w tym 4 w ataku), 5 asyst i 2 bloki,

Jakub Musiał – także w Śląsku dołożył 17 oczek (2×3), 4 zbiórki i 1 asystę podczas sobotniego szlagieru kolejki.

Michał Kierlewicz – zawodnik Elektrobud-Investment ZB Pruszków, który poprzedni sezon spędził na ławce ekstraklasowej BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, w starciu z GKS Tychy uzyskał 19 punktów, 1 zbiórkę i 4 asysty.

Zaskoczenie weekendu

Od początku sezonu niespodzianek nie brakuje. Na uwagę zasługuje przede wszystkim drużyna z Krakowa, która tym razem wygrała wysoko z WKK Wrocław (93:74). Po trzech kolejkach, AZS AGH Kraków ma bilans 2:1 – bardzo pozytywne zaskoczenie ze strony ekipy skazywanej na sam dół tabeli.

Niestety, nie można powiedzieć tego o Enea Astorii Bydgoszcz. Trener Grzegorz Skiba z pewnością nie spodziewał się takiego startu rozgrywek po wakacyjnych wzmocnieniach. Miała być czołówka, a jak dotąd, jest tylko 1 zwycięstwo.

Pozostałe wyniki:

Biofarm Basket Poznań – STK Czarni Słupsk 76 : 71

Pogoń Prudnik – Energa Kotwica Kołobrzeg 82 : 79

FutureNet Śląsk Wrocław – Jamalex Polonia 1912 Leszno 86 : 82

SKK Siedlce – Polfarmex Kutno 72 : 86

AZS AGH Kraków – WKK Wrocław 93 : 74

KS Księżak Syntex Łowicz – Rawlplug Sokół Łańcut 85 : 109

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 66

GKS Tychy – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 86 : 70

Co ciekawego w następnej kolejce?

FutureNet Śląsk zagra kolejny bardzo trudny mecz – tym razem jego rywalem będzie GKS Tychy, który sprawdzi, czy faktycznie zespół z Wrocławia jest taki mocny, na jaki wygląda w pierwszych kolejkach.

Zaskakujący ostatnio AZS AGH pojedzie na bardzo wymagający wyjazd do Łańcuta. Będziemy też mieli pomorski pojedynek Czarnych z Kotwicą.

Wszystkie mecze (środa, 17.10):

WKK Wrocław – Górnik Trans.eu Wałbrzych (17:00)

STK Czarni Słupsk – Energa Kotwica Kołobrzeg (18:00)

Rawlplug Sokół Łańcut – AZS AGH Kraków (18:00)

Polfarmex Kutno – KS Księżak Syntex Łowicz (18:00)

Enea Astoria Bydgoszcz – Biofarm Basket Poznań (19:00)

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – SKK Siedlce (19:00)

FutureNet Śląsk Wrocław – GKS Tychy (19:30)

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Pogoń Prudnik (20:00)

Pamela Wrona, @PulsBasketu

